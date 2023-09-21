Четыре юридические фирмы объявили о слиянии

Российские юридические фирмы PATENTUS, «Арбитраж.ру», «Китсинг и партнеры» и ЮК «Бенефит-Литигейшн» объявили о создании нового большого игрока на рынке — Big Fish Law Group. Об этом 21 сентября сообщили управляющие партнеры компаний на конференции Federal Legal Forum. По их мнению, такое объединение отвечает современным вызовам, поскольку доверители хотят комплексного подхода к решению своих задач.

В проект Big Fish Law Group войдут следующие юридические практики: уголовно-правовая защита бизнеса, защита интеллектуальной собственности, страховое право, разрешение коммерческих и налоговых споров, комплексное сопровождение процедур банкротства.

«На фоне ухода и распада "ильфов" (ILF, International Legal Firm.— ''Ъ''), дробления многих "рульфов" (RULF, Russian Legal Firm.— ''Ъ'') мы ощутили нехватку на рынке больших игроков. В ответ на эту потребность мы объединили юридические бутики, имеющие признанную экспертизу и профессиональные команды в своих сферах. В такое непростое время нужно быть вместе»,— сказал «Ъ» управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов. Выбор названия Big Fish он объяснил данью творчеству Тима Бёртона, а также намерением «стать ближе крупному бизнесу».

Анна Занина