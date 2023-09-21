Средний чек автокредита установил новый рекорд

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые и подержанные машины) достиг 1,49 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 2,5%, год к году — на 27,3%. Как отметили в НБКИ, средний чек непрерывно растет с февраля 2023 года, чему «во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран».

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В тройку лидеров по среднему размеру автокредита входят Москва (1,99 млн руб.), Московская область (1,81 млн) и Санкт-Петербург (1,78 млн). Самый большой рост среднего чека в августе зафиксирован в Омской области (+8,5%), ХМАО (+7,4%) и Иркутской области (+7,3%).