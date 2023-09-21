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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков может перейти на работу в Марий Эл

Президент РФ Владимир Путин представил Совету федерации кандидатуру прокурора Татарстана Илдуса Нафикова для назначения на должность руководителя прокуратуры в Марий Эл. Такой документ, датированный 18 сентября, опубликовал Telegram-канал Mash. По предложению президента верхняя палата должна провести консультации.

Из этого же документа следует, что прокуратуру Татарстана может возглавить Альберт Суяргулов. Сейчас он является заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана информацию о возможном переходе Илдуса Нафикова на работу в Марий Эл комментировать «Ъ-Казань» не стали, пояснив, что такие кадровые решения — «прерогатива Генпрокуратуры».

На сайте Совета федерации сказано, что ближайшее заседание верхней палаты состоится 25 сентября.

Кирилл Антонов

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