Николаев: «В Чувашии становится модным не курить и не употреблять алкоголь»

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «в Чувашии становится модным не курить и не употреблять алкоголь».

С этим он связал 11-е место республики в «Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ — 2022», составленном «РИА Новости».

Господин Николаев сказал, что его «радует», что Чувашия на 10 пунктов улучшила результаты предыдущего рейтинга и «вплотную приблизились к десятке регионов-лидеров».

Чувашию в рейтинге опередили Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Адыгея, Ульяновская, Рязанская, Тульская области, Ингушетия и Саратовская область.

Татарстан занял в рейтинге только 46-е место, Марий Эл — 18-е.

Как пояснили составители, рейтинг рассчитывался по семи показателям: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. Использовались данные за последние три года, раскрытые Росстатом, Генеральной прокуратурой и Министерством спорта.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"