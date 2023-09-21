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Пропустили три, чтобы забить четыре

«Зенит» обыграл «Ахмат» в Кубке России по футболу

«Зенит» обыграл в матче Кубка России «Ахмат» в Грозном. Правда, только по пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3. Героем встречи стал вратарь петербургской команды Александр Васютин, отразивший два удара соперника в серии одиннадцатиметровых.

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Игра в Грозном снова не собрала большого количества зрителей, как было и в матчах чемпионата. Видимо, сейчас у жителей Чеченской Республики другие заботы. Хотя сам матч складывался с самого начала очень весело.

Надо сказать, что оба тренера — и Мирослав Ромащенко, и Сергей Семак — не выставили основные составы. У «Зенита» в «старте» вышли только двое из тех, кто начинал последний матч РПЛ с «Рубином», когда петербуржцы выиграли 3:0: защитники Алип и Эракович. И это сказалось. Уже за первые 15 минут сине-бело-голубые умудрились пропустить два гола. Сначала у хозяев отличился болгарин Светослав Ковачев, обыгравший бразильца Ренана и пославший мяч в ближний угол. А через десять минут удвоил преимущество «Ахмата» Иван Олейников, хлестко ударивший из центра штрафной после скидки головой партнера. В довершение ко всему травму у «Зенита» получил молодой полузащитник Дмитрий Васильев.

То ли это обстоятельство, то ли по другим причинам, но после этого гости включили скорости, захватили инициативу и забили в ответ три мяча. После травмы Васильева тренер «Зенита» выпустил на поле форварда Матео Кассьерру, который сейчас лидирует в споре бомбардиров чемпионата России с семью голами. Именно он вывел «Зенит» вперед на 42-й минуте, поймав головой передачу защитника Данилы Кругового с правого фланга. До этого дважды отличился другой нападающий «Зенита» — Иван Сергеев. В первом случае он точно ударил из-за пределов штрафной — мяч залетел впритирку со штангой. В другом Сергеев ворвался в штрафную хозяев справа и неотразимо пробил в ближнюю «девятку».

Все это игроки «Зенита» исполняли в прогулочном режиме, словно матч был не официальный, а тренировочный. Хотя на игры Кубка России петербуржцы всегда настраиваются не очень — есть такая проблема. Да и «Ахмат» явно не ставил целью выиграть дуэль любой ценой.

Во втором тайме интрига вспыхнула с новой силой. Это было связано с тем, что хозяевам надо было сравнивать счет. Они это сделали на 70-й минуте. Причем отличился воспитанник петербургского футбола Владимир Ильин, замкнувший головой подачу с фланга. Свой гол он отпраздновал в стиле Криштиану Роналду, звезды мирового футбола: прыгнул, развел руки в стороны, крикнул: «Си-и-и-и-у-у-у!» Наверное, все, что могло быть плохого в обороне в «Зените», Сергей Семак в этот вечер увидел. И будет делать выводы. Потому что защитников у него хватает. А когда выходит на поле Ренан, вечно какие-то проблемы.

В оставшееся до финального свистка время тренеры еще усилили составы, выпустив на поле основных игроков. В частности, у «Зенита» в игру вступили Клаудиньо, Вильсон Изидор, чуть раньше — Дуглас Сантос, Марио Фернандес. Сине-бело-голубые пытались вырвать победу в основное время, но счет на табло так и не изменился.

В итоге по регламенту была назначена серия 11-метровых. В ней лучше всех проявил себя голкипер «Зенита» Александр Васютин. Он отразил два удара игроков «Ахмата». Вратарь хозяев Михаил Опарин, к слову, обладатель Кубка России в составе «Тосно»,— только один. Победный удар у гостей нанес Клаудиньо. Общий счету ударов — 4:2.

Сергей Семак после матча сказал, что игра дала ему много полезной пищи для размышления. После 0:2 к 15-й минуте тренер «Зенита» расстроился, но то, как команда отреагировала на это, его порадовало. «В целом — нормальная кубковая игра, были у нас и похуже»,— вспомнил Семак.

После матча в Грозном «Зенит» занимает второе месте в своей группе с восемью очками. Ему осталось сыграть против «Балтики», которая лидирует, набрав девять баллов, и против «Крыльев Советов», которые замыкают квартет: у них три очка. У «Ахмата» — четыре. Обе игры петербуржцы проведут на своем поле.

Сейчас на повестке у «Зенита» — игра с «Локомотивом» в чемпионате России, которая пройдет на «Газпром Арене» 24 сентября.

Кирилл Легков

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