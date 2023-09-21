К читателям газеты «Коммерсантъ»

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Православная церковь совершает прославление события, которое произошло еще в Ветхозаветные времена, до Рождества Христова — Рождение Девы Марии, будущей Богородицы. Это первый праздник Церковного Новолетия, которое празднуется 1 сентября по-старому стилю — 14 сентября по-новому. Поскольку Рождение будущей Матери Господа нашего Иисуса Христа произошло примерно за два десятилетия до начала христианской эры, в которой мы сейчас живем, праздник Рождества Пресвятой Богородицы помещен в начало церковного года, указывая на то, что это начало нашего спасения.

В северо-восточной части Иерусалима у бездетных супругов преклонного возраста Иоакима и Анны родилась дочь, которую назвали Марией. Иоаким происходил из рода пророка и царя Давида, а Анна — из рода первосвященника Аарона, таким образом исполнилось Ветхозаветное пророчество о рождении Христа, Который должен был произойти из царского и священнического рода.

Долгие годы Иоаким и Анна не имели детей. Неплодство в Ветхозаветные времена считалось наказанием Божиим, поэтому родители Девы Марии, претерпевая упреки, поношения, усердно молились Богу и верили в Его милость. За это они были вознаграждены тем, что стали родителями Пресвятой Богородицы. Церковь празднует Рождество Девы Марии как день всемирной радости, когда «неплодная рождает Богородицу и Питательницу жизни нашей» (Кондак Праздника). Иоакиму явился Ангел, сказав ему: «Бог милостиво принял твои молитвы, жена твоя Анна зачнет и родит Дочь, о которой весь мир будет радоваться...», и эта радость пронизывает все Новозаветные времена до нынешнего дня.

В Священном Писании мы не найдем упоминания об этих событиях; только из Священного Предания и протоевангелия от Иакова (II в. по Р. Х.) мы узнаем об обстоятельствах Рождества Пресвятой Богородицы. Родители Марии дали обет посвятить свою Дочь Богу и назвали Ее Марией, что означает «госпожа», и она стала Госпожой и Материю всех живущих на земле, Надеждой для всего человеческого рода. Святитель Дмитрий Ростовский писал: «Бог благоизволил, чтобы вначале новозаветной благодати был создан нерукотворный храм — Пречистая, Преблагословенная Дева Мария — Премудрость Божия создала Одушевленную Палату Слова (Иисуса Христа)».

Дева Мария, вымоленная родителями у Бога, должна была по обету родителей Иоакима и Анны вернуться к Нему. Это было личное призвание от Бога, и Пречистая Дева Мария с детства шла на встречу с Богом, воспитанная в благочестии при Иерусалимском храме. Она готовилась к Своей спасительной миссии — стать Богородицей. Она отдала Себя для исполнения предначертания Промысла Божьего, для устроения нашего спасения. Ее житие является для нас образом для подражания, ведь человек, отвергающий Промысел Божий, Его волю о самом себе, подобен «неплодной земле», то есть выжженной, бездушной личности. Чтобы не допустить такого состояния, надо молиться Пресвятой Богородице Деве Марии, Которая победила «неплодство мира», чтобы «возсияло над нами Солнце Правды — Христос Бог наш!» Пресвятая Богородица, спаси нас! Сердечно поздравляю Вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн