Skoda показала испытания Kodiaq и Superb нового поколения

Компания Skoda показала испытания предсерийных Kodiaq и Superb нового поколения, премьера которых состоится осенью 2023 года.

Закамуфлированные прототипы прошли ездовые испытания при 30-градусном морозе близ Полярного круга и при 50-градусной жаре в пустыне Аризоны. Также обе модели тестировались с прицепами на 13-градусных уклонах дороги Гросглокнер в австрийских Альпах. В рамках тестов проверялась и совместимость гибридных моделей с различными зарядными станциями.

Как подчеркнул чешский автопроизводитель, программа ездовых испытаний включает в себя более миллиона километров в городском потоке, по проселочным дорогам и автомагистралям, которые прототипы проезжают за несколько месяцев. В Skoda отмечают, что такое расстояние среднестатистический клиент проезжает за 40 лет.

Напомним, премьера нового поколения кроссовера Skoda Kodiaq состоится в сентябре 2023 года, а лифтбек и универсал Skoda Superb будут рассекречены в ноябре. Продажи обоих автомобилей начнутся в 2024 году.

Максим Вершинин

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