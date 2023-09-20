Минниханов: потребность Татарстана в ИТ-специалистах выросла до 10 тысяч в год

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости увеличить выпуск ИТ-специалистов с 4,5 тыс. до 10 тыс. человек в год.

«За последний год выпуск ИТ-специалистов нашими вузами увеличился до 4,5 тыс. выпускников. На текущий момент этого недостаточно. Наша потребность — 10 тыс.»,— сказал господин Минниханов на открывшемся сегодня форуме Kazan Digital Week.

«Вузам необходимо проработать возможность расширения приема на данные специальности»,— поставил он задачу.

По словам главы республики, в Татарстане ИТ-специалистов готовят 21 организация среднего профессионального образования и 11 вузов, в том числе — Университет Иннополис, где обучаются 1239 студентов из 35 стран.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"