Российскую триатлонистку Рясову дисквалифицировали на два года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на два года российскую триатлонистку Валентину Рясову за нарушение антидопинговых правил. Как сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДО), CAS вынес решение 15 сентября.

Спортсменка отстранена до 14 марта 2025-го с зачетом пройденного срока дисквалификации — с 12 сентября 2022-го по 11 марта 2023-го.

Как сообщило РУСАДА, 12 сентября прошлого года Международная федерация триатлона решила дисквалифицировать Валентину Рясову на шесть месяцев. РУСАДА подала апелляцию. На заседании 15 сентября CAS ее удовлетворил.

25-летняя Валентина Рясова — бронзовый призер чемпионата Европы по триатлону в смешанной эстафете 2021-го. Также она серебряный призер скоростного триатлона в индивидуальном разряде.

Лусине Баласян