Заместителей оставили без председателя

В Екатеринбургской городской думе прошло первое заседание восьмого созыва. Депутаты проголосовали за перенос голосования по избранию спикера думы, однако выбрали его заместителей — Михаила Матвеева и Илью Бондарева. После заседания представитель «Единой России» объяснил это необходимостью провести дополнительные консультации для получения допуска на выдвижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До избрания спикера Михаил Матвеев будет исполнять обязанности руководителя думы Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ До избрания спикера Михаил Матвеев будет исполнять обязанности руководителя думы Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 19 сентября, в Екатеринбургской городской думе прошло первое заседание нового состава. Его провел 66-летний депутат от «Единой России» Михаил Матвеев как самый старший депутат. На заседании присутствовали вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и 33 депутата гордумы Екатеринбурга.

После открытия заседания Олег Чемезов поздравил депутатов с началом работы и победой на сентябрьских выборах. Вице-губернатор потребовал от нового состава «с первого дня» включиться в работу и продолжить общение с горожанами. «В обществе существует запрос на обратную связь с органами власти. Депутаты должны не только заниматься работой в кабинетах, но и выходить на избирательные округа, работать с избирателями, коллегами депутатами и помнить наказы, которые вы получили в ходе избирательной кампании»,— подчеркнул господин Чемезов.

Алексей Орлов попросил новый состав думы продолжить курс развития Екатеринбурга, который администрация города «отрабатывала с предыдущим составом». «Нацеливаю вас на необходимую ротацию. Новые депутаты, это 15 человек, принесут в думу свежие идеи и проекты, а опытные депутаты продолжат служить интересам нашего города и делиться своим опытом с новичками думы»,— сказал господин Орлов.

Первым в повестке депутаты рассмотрели вопрос об избрании председателя думы Екатеринбурга. Михаил Матвеев пояснил, что место спикера займет депутат, за которого проголосует больше половины состава думы и передал слово руководителю фракции «Единая Россия» в гордуме Алексею Вихареву. Господин Вихарев заявил о решении партии перенести рассмотрение вопроса об избрании председателя думы на следующее заседание. Господин Матвеев сразу поставил на голосование вопрос о переносе, за что депутаты проголосовали единогласно.

На место первого заместителя председателя думы Алексей Вихарев предложил кандидатуру Михаила Матвеева. Господин Матвеев напомнил думе, что по регламенту кандидату предлагается выступить. «Мы можем определить по регламенту время для выступления и вопросов. Но учитывая, что кандидатура только одна, моя, я не планировал сегодня программных речей»,— заверил депутат и перешел к выступлению.

Он подчеркнул, что является сторонником компромиссов и нацелен на сотрудничество с администрацией Екатеринбурга, органами власти и организациями, работающими с гордумой. «У нас не должно быть конфликтных ситуаций, кто влево, кто вправо. Мы в единой команде»,— сказал он. Депутаты единогласно избрали его первым заместителем председателя думы. До избрания спикера господин Матвеев будет исполнять обязанности руководителя думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Бондарев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Бондарев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На должность заместителя председателя думы Алексей Вихарев предложил кандидатуру Ильи Бондарева. Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев выступил против. Он предложил рассмотреть возможность представительства депутатов гордумы от всех фракций в руководстве представительного органа. В пример господин Киселев привел Госдуму и заксобрание Свердловской области, где в руководство на уровне заместителей входят представители разных партий.

«Я давно знаю Илью Бондарева и искренне считаю, что это очень ответственный и профессиональный человек. Но я высказал предложение по поводу представительства фракций, поэтому не из личного, я отстаиваю структурное решение и буду голосовать "против", потому что эту должность стоит занимать представителю иной фракции, а не "Единой России"», — сказал он.

Предложение господина Киселева раскритиковали депутат от «Единой России» Александр Колесников. «У нас муниципальная власть отделена от государственной, и не нужно здесь транслировать трафареты Государственной думы и заксобрания. Мы сами вправе определять, кто и как у нас будет первым заместителем и председателем», — возразил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Анна Гурарий, Игорь Володин и Марина Харитонова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутаты Анна Гурарий, Игорь Володин и Марина Харитонова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Бондарева поддержали 32 депутата, Константин Киселев голосовал «против». После избрания Михаил Матвеев пригласил Илью Бондарева в президиум и закрыл первое заседание думы.

После заседания Алексей Вихарев на вопрос журналистов о причинах переноса вопроса об избрании спикер пояснил, что претенденту «необходимо пройти некоторые консультации», чтобы получить допуск на выдвижение. «Мы в большей степени обсуждаем одну кандидатуру из состава членов партии “Единая Россия”»,— поделился он. Раскрывать личность кандидата господин Вихарев отказался, сославшись на то, что «пока это секретная информация».

Василий Алексеев