Инфляция берет верх

Годовая инфляция в Самарской области в августе по сравнению с показателем в июле увеличилась на 0,48 процентных пункта, до 5,45%, что выше уровня по Приволжскому федеральному округу (4,69%) и России в целом (5,15%), сообщает самарское отделение ЦБ РФ.Рост показателя регулятор связывает с ослаблением рубля и повышением потребительской активности в непродовольственном сегменте. Эксперты уточняют, что увеличение показателя связано со спросом на рынке жилой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основным проинфляционным фактором в августе стало увеличение спроса на непродо­вольственном рынке

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Основным проинфляционным фактором в августе стало увеличение спроса на непродо­вольственном рынке

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Самарское отделение Центробанка опубликовало во вторник, 19 сентября, отчет об инфляции в Самарской области в августе 2023 года. По сравнению с июлем показатель годовой инфляции в регионе увеличился на 0,48 процентных пункта, до 5,45%, что выше уровня по Приволжскому федеральному округу (4,69%) и России в целом (5,15%). «Ускорение годового роста цен в регионе связано в основном с ослаблением рубля и повышением потребительской активности в непродовольственном сегменте»,— отмечают в Банке России. Ежемесячный рост показателя наблюдается с мая текущего года. Прирост цен на продукты питания увеличился до 3,99% (3,61% в июле), что во многом обусловлено ослаблением рубля. Из-за удорожания импортных кормовых добавок, вакцин, оборудования и запчастей к нему на фоне ослабления рубля возросли издержки животноводов и переработчиков мяса. Это привело к ускорению годового роста цен на свинину, мясо птицы и яйца, а также колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Кроме того, неблагоприятная эпизоотическая обстановка в отдельных регионах ограничивала возможности расширения предложения мяса птицы. Рост затрат предприятий общепита на закупку отдельных продуктов обусловил ускорение годового удорожания обедов в столовых, кафе и закусочных. Такой динамике цен, по данным регулятора, также способствовал повышенный спрос на общественное питание в связи с увеличением туристического потока в регион. Цены на питьевое молоко, йогурт и сметану, наоборот, стали снижаться из-за роста объемов производства сырого молока, а сыр стал стоить дешевле, чем год назад. Годовой прирост цен на непродовольственные товары увеличился до 4,05% (2,82% в июле), что в основном связано с повышением потребительской активности и ослаблением рубля. Спрос на электронику и бытовую технику увеличился, при этом ранее сформированные торговыми организациями запасы техники сокращались, и, как следствие, замедлилось годовое удешевление телевизоров, холодильников и стиральных машин. Ослабление рубля повлияло на удорожание иностранных медикаментов. Кроме того, выросли издержки отечественных фармацевтических компаний на закупку импортных субстанций. В итоге в годовом выражении ускорился рост цен на медицинские товары. Цены на бензин на оптовом рынке продолжали расти: влияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям и удорожание бензина на мировом рынке. В результате годовой рост цен на бензин в рознице продолжил ускоряться. Годовой прирост цен на услуги уменьшился до 9,65% (10,01%) в июле. На динамику цен повлияло снижение стоимости проезда в поездах дальнего следования после роста в июле. Кроме того, увеличилось предложение железнодорожных поездок, в том числе в связи с назначением дополнительных поездов. Это способствовало ускорению годового удешевления проезда в купейных вагонах фирменных поездов. «В августе прошлого года значительно повысилась стоимость полисов каско в условиях роста цен на новые легковые автомобили и запасные части для ремонта. В августе 2023 года стоимость таких услуг несколько снизилась по сравнению с июлем, в том числе в связи с расширением перечня предлагаемых программ страхования. Это привело к уменьшению годового прироста цен на полисы каско»,— говорится в отчете ЦБ. 15 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13%. Как отметил регулятор, этого может быть недостаточно для сдерживания инфляции, поэтому подъем ставки может продолжиться. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года составит 6–7%.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, на увеличение показателя инфляции в регионе в основном влияет рост спроса на рынке недвижимости на фоне притока людей в область. «Есть данные, что городе значительно вырос спрос на жилье и цены на него, и это можно связать со значительным притоком людей, которые работают на многочисленных заводах города и обслуживающих их предприятиях. Предположу, что вырос государственный заказ к этим заводам, и эти госрасходы разогрели рынок недвижимости и подняли общий уровень жизни. Если в начале года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Самаре составляла 85 тыс. руб., то сегодня — около 96 тыс. руб.

По той же причине растет и инфляция в России в целом — государство тратит значительные средства на гособоронзаказ, несет мощные социальные расходы — и это влияет и на уровень цен, и на покупательную способность рубля, который, можно предположить, эмитируется в больших, чем в обычное время, масштабах»,— считает Илья Жарский. Далее значительный импульс инфляции, прогнозирует эксперт, даст рост цен на топливо, произошедший недавно, «ведь топливная составляющая есть в цене каждого товара, а причина роста цены на бензин, скорее всего, лежит в регулировании этого рынка».

Сабрина Самедова