На мясокомбинате «Агрокомплекса» Ткачева в Выселках уничтожат продукцию из-за АЧС

На мясокомбинате АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в Выселковском районе уничтожат сырье и свиноводческую продукцию, а после проведут дезинфекцию. Как сообщает департамент ветеринарии Краснодарского края, такое решение принял собственник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О выявленном вирусе АЧС и введении на территории предприятия карантина стало известно 18 сентября. На территории инфицированного цеха предубойного содержания, на линии убоя, в кишечном цехе и камере хранения кишечного сырья №13 запрещено находиться посторонним. На предприятии ограничен ввоз и вывоз продукции, в том числе кормов, а также въезд и выезд автотранспорта.

18 сентября в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах ввели карантин на трех объектах, зараженных африканской чумой свиней. Инфицированными признали столовую №1 «Заря» в станице Еремизино-Борисовской, территорию хозяйства в Куйбышевском сельском поселении и распределительный центр «Новороссийск» АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева.

Татьяна Ручкина

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