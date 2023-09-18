На мясокомбинате «Агрокомплекса» Ткачева в Выселках ввели карантин по АЧС

На территории мясокомбината АО фирма«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в станице Выселки ввели карантин из-за обнаруженного в предубойном цехе заражения африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующее постановление главы Кубани опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

На территории инфицированного цеха предубойного содержания, на линии убоя, в кишечном цехе и камере хранения кишечного сырья №13 запрещено находиться посторонним лицам. Также под ограничения попали ввоз и вывоз продукции, в том числе кормов, въезд и выезд автотранспорта.

Ранее инфицированными АЧС признали столовую №1 «Заря» в станице Еремизино-Борисовской в Тихорецком районе, территорию хозяйства в Куйбышевском сельском поселении Калининского района и распределительный центр «Новороссийск» АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева. Там обнаружили зараженное мясо и полуфабрикаты.

Анастасия Донскова

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