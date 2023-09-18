На Кубани ввели карантин на трех объектах, зараженных африканской чумой свиней: в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах. Соответствующее постановление губернатора Краснодарского края опубликовано на портале администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, инфицированными объектами признаны столовая №1 «Заря» в станице Еремизино-Борисовской в Тихорецком районе, территория хозяйства в Куйбышевском сельском поселении Калининского района и распределительный центр «Новороссийск» АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева.

Как сообщалось ранее, на указанных объектах были найдены трупы больных свиней, их останки, а также продукты мясопереработки, в том числе полуфабрикаты. На указанных объектах запретили ввоз и вывоз животной продукции, въезд и выезд транспортных средств, а также посещение зараженных территорий посторонними.

При этом на территории холодильника предприятия «Русское золото» в Тимашевске ограничительные мероприятия отменили.

Анастасия Донскова

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