Ласковый Гоша

«Кто мог создать автомобиль, которым может управлять медведь? Конечно, конструкторы Ижевского автозавода!» — восхищается автор исторического ролика на YouTube. Звучит несколько двусмысленно. Но факт остается фактом: этот пикап ИЖ-27151, что на фото, — в экспортном исполнении, с прямоугольными фарами и двухэтажной хромированной радиаторной решеткой с вертикальными прорезями — в середине 1970-х на автозаводе в Ижевске переделали специально для медведя.
К тому моменту на арене цирка в том же Ижевске бурый медведь Гоша работал уже лет двадцать: выполнял трюки, катался на велосипеде и мотоцикле. Кстати, сегодня эмблема Ижевского госцирка изображает именно его, Гошу-мотоциклиста. Он вообще был суперзвездой. Вместе со своим воспитателем Иваном Кудрявцевым, — на нашем фото Кудрявцев слева, вполоборота, — играл в кино, причем не только в советских фильмах, но и в одном французском. Все отмечали необычную манеру работы гошиного воспитателя — ласковую, без резких окриков. Когда-то Кудрявцев взял Гошу к себе полуторамесячным медвежонком, выкормил, спас от голодной смерти.
В 1960-70-х Гоша стал для всего мира олицетворением советской России — они с Кудрявцевым побывали на гастролях в Америке, Англии, Бразилии, Канаде, Турции, Уругвае, Франции, на Филиппинах, в Японии. Газета New York Daily, отдавая должное гошиной суперпопулярности, в шутку предложила сделать его вице-президентом Америки. Кудрявцев тоже отшутился: «президентов у вас убивают, а я Гошу люблю, он мне живой нужен».
Да, так вот про переделанный «ИЖ». Кудрявцев задумал новый номер — медведь за рулем автомобиля. Но чудес не бывает, нажимать три педали и переключать передачи даже такому таланту, как Гоша, было не под силу. Тогда в «Иже» устроили фальшпол, куда в лежачем положении помещался человек. Он-то и управлял машиной, ориентируясь по скрытым зеркалам. А поверх фальшпола было устроено специальное сиденье для Гоши, на снимке видно, что оно гораздо выше штатного.
В таком «ИЖе» Гоша ездил даже по улицам Ижевска, а 19 сентября 1975 года ГАИ МВД Удмуртской АССР выдало ему настоящее водительское удостоверение серии ИЖ 000001 с печатью и всеми полагающимися подписями. На второй странице была отметка: «Характер уравновешенный, но не любит панибратства. К сотрудникам Госавтоинспекции настроен дружелюбно. Состоит членом городской транспортной дружины города Ижевска. Особые отметки: при проверке на линии может не предъявлять удостоверение и рыкнуть по-медвежьи».
И Гоше, и Ивану Кудрявцеву на этом снимке осталось жить недолго: в кадре есть еще один медведь-символ, талисман московской Олимпиады, получается, фото сделано не раньше 1980-го, а в 1984-м Кудрявцев умер, ему было всего 52. Пережил ли его Гоша или успел уйти раньше?
«До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес», пели трибуны Лужников на церемонии закрытия XXII Игр вместе с Лещенко и Анциферовой, пока олимпийский символ улетал в августовское небо. Совсем недавно умер автор этих строк Николай Добронравов. Да и русский медведь сегодня — не ласковый Миша, а хозяин тайги, который ни у кого разрешения спрашивать не будет, и тайги своей никому не отдаст. Но это сегодня, а что будет завтра? Как мы помним по примеру ижевского пикапа, автомобилем, в котором сидит медведь, управляет все-таки человек.
Фото на документы
Другие карточки
Фото: Автопилот
О проекте
В нашем проекте мы попытались собрать как бы случайные, любительские снимки времен СССР. Автомобили и прочая техника, попавшая в кадр – не столько предмет нашего исследования, сколько часть мизансцены, позволяющая додумать сюжет – все представленные в проекте фотографии были приобретены редакцией по случаю, и подлинная подоплека событий, запечатленных неизвестными фотографами нам конечно же неизвестна. Но их ценность от этого не становится меньшей, потому что они - важная часть нашей визуальной культуры. На этих «проходных» снимках запечатлена жизнь огромной страны, по которой сегодня многие ностальгируют. Даже те, кто в силу возраста никогда в ней не жил.
- Карточка №1. Прости и вернись обратно
- Карточка №2. Половина мотороллера
- Карточка №3. Три четвертинки взаймы
- Карточка №4. Лучше нету того цвету
- Карточка №5. Туристы на тропе войны
- Карточка №6. Лишь бы не было войны
- Карточка №7. Вопрос демографии
- Карточка №8. Химия и жизнь
- Карточка №9. Прокати нас, Дима!
- Карточка №10. Положение вне игры
- Карточка №11. Между ног
- Карточка №12. Оно на палочке
- Карточка №13. Адепты кислоты
- Карточка №14. Пряный посол
- Карточка №15. Баловни судьбы
- Карточка №16. Культурный кринж
- Карточка №17. Крылья над Костромой
- Карточка №18. Радость язычника
- Карточка №19. Миль пардон, мадам!
- Карточка №20. Уроки Пиночета
- Карточка №21. Счастье лопатой
- Карточка №22. Любовный напиток
- Карточка №23. Скажем дружно
- Карточка №24. Что-то мы не в форме
- Карточка №25. Ненашимарки
- Карточка №26. Машина воспитания
- Карточка №27. Джинсовый отвар
- Карточка №28. Белые наступают или «грибы отсюда»
- Карточка №29. Папа может!
- Карточка №30. Силы небесные
- Карточка №31. Мужчина снизу
- Карточка №32. Выборные имитации
- Карточка №33. Мороженое по Фрейду
- Карточка №34. Колхоз — дело добровольное
- Карточка №35. Поднять на вилы
- Карточка №36. Низкопоклонство перед Западом
- Карточка №37. Джеррикэн
- Карточка №38. Мы с Мухтаром
- Карточка №39. Вектор силы
- Карточка №40. На таких пахать надо
- Карточка №41. Хоть потоп
- Карточка №42. Фотография в купальнике
- Карточка №43. С нами Босх
- Карточка №44. Раздельное питание
- Карточка №45. Скоро