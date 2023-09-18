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обновлено 13:16

Директора организации в Удмуртии осудили за выбросы в реку Якшурка

В Удмуртии к ответственности привлекли организацию «Путь Ильича» из Заьвяловского района за несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, предприятие сбрасывает на почву отходы, образованные в ходе мойки технологического оборудования. Выбросы попадали в реку Якшурка.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Директору предприятия вынесли представление, а также возбудили административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ). За нарушения директору АО «Путь Ильича» назначили 130 тыс. руб. штрафа.

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