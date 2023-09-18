Директора организации в Удмуртии осудили за выбросы в реку Якшурка

В Удмуртии к ответственности привлекли организацию «Путь Ильича» из Заьвяловского района за несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, предприятие сбрасывает на почву отходы, образованные в ходе мойки технологического оборудования. Выбросы попадали в реку Якшурка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Директору предприятия вынесли представление, а также возбудили административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ). За нарушения директору АО «Путь Ильича» назначили 130 тыс. руб. штрафа.