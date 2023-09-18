Пайщица снесенного в Геленджике 14-этажного дома объявила голодовку

Одна из пайщиц 14-этажного дома в Геленджике, который снесли в октябре прошлого года, объявила голодовку у стен администрации Краснодарского края. Об этом рассказала «Ъ-Кубань» Людмила Гуслякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Людмила Гуслякова Фото: Людмила Гуслякова

«В ноябре 2022 года пайщики нашего дома уже проводили коллективную голодовку, однако проблема так и не была решена. Сегодня первый день голодовки. Мы бы хотели добиться материальной компенсации от государства»,— комментирует госпожа Гуслякова.

Женщина приобрела квартиру в строящемся доме по Красногвардейской улице, 79 в Геленджике в 2011 году. 14-этажный дом был построен, квартиры в нем приобрели 342 семьи. Геленджикский городской суд признал объект самостроем по иску территориального управления Росимущества 15 ноября 2013 года. Тем не менее многие успели даже зарегистрировать в Росреестре право собственности на жилье, а некоторые — пожить в новых квартирах. Однако в октябре 2022 года дом был снесен по решению суда как незаконная постройка.

Во время судебных заседаний выяснилось, что бывший глава Геленджика Виктор Хрестин перевел земельный участок под объектом из категории «научно-исследовательская деятельность» в «многоэтажную жилую застройку».

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram