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Коммерсантъ FM
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Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца года

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года. По его словам, цены на ассортимент вырастут в пределах инфляции.

По его мнению, сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно, на процесс может уйти один-два месяца. «Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновленную сеть уже в этом году. Я бы ставил на "Авиапарк", где магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески»,— сказал ТАСС господин Люлин.

Оставшиеся магазины бренда могут перезапустить до конца года в тестовом режиме, взяв товар из сезонного стока дистрибуторов, отметила совладелец группы компаний коммерческой недвижимости CRE+Retail group Наталия Кермедчиева. Она добавила, что для хорошего финансового результата нужен полноценный заказ коллекции, а это может случиться только весной.

Tommy Hilfiger в марте 2022 года объявил, что закроет магазины в России. В сентябре 2023-го владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская Phillips-Van Heusen Corporation передала местное подразделение топ-менеджеру, который переименовал компанию и, видимо, продолжит управлять локальными точками.

Подробности — в материале «Ъ» «Маркам спороли бирки».

Лаура Кеффер

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