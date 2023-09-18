27,6 процента составила доля валют недружественных стран в расчетах за российский экспорт в июле 2023 года, сообщил ЦБ. За год показатель снизился на 28,5 процентного пункта (п. п.), с начала текущего года — на 21,1 п. п., в то время как расчеты в рублях выросли на 8,1 п. п. и 6,1 п. п. (до 40,9%), а в других валютах — на 20 п. п. и 14 п. п. соответственно (до 31,5%). Больше всего изменилась структура расчетов со странами Африки, где доля доллара и евро снизилась за год с 74,6% до 8,5%, доля рубля — с 23,7% до 12,7%, а прочих валют выросла с 1,8% до 78,8%. В торговле с Европой доля прочих валют в расчетах выросла с 2,3% до 15,9%, а рублей — с 37,2% до 49,5%, тогда как в Азии — с 20,4% до 34,9% и с 28,7% до 39,6% соответственно.