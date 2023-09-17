«Уверен в своих управленческих способностях»

18 сентября пройдет заседание Липецкого областного совета, в ходе которого парламентарии проголосуют за кандидатуру нового спикера. Пост оказался вакантным после того, как предыдущий председатель Дмитрий Аверов победил на довыборах в Госдуму. Основным претендентом на кресло главы облсовета является бывший генеральный директор елецкого производителя источников питания «Энергия» 28-летний Владимир Сериков. Накануне он рассказал «Ъ-Черноземье», как менял старейшее производство региона в последние три года, почему ушел с предприятия и чем намерен заниматься в случае избрания на пост спикера.

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— Как получилось, что основным претендентом на пост спикера облсовета стали именно вы, а не, например, заместители председателя совета — более опытный депутат 44-летний Андрей Фролов и 62-летний бывший депутат Госдумы Владимир Богодухов?

— У меня были ожидания, что такая возможность может появиться. У нас в семье есть преемственная история служения Родине. Дед (Владимир Архипенко.— «Ъ-Черноземье») служил Родине на поприще государственного оборонного заказа, а это задача посложнее и ответственнее, чем у многих госслужащих. Он отслужил и шесть депутатских сроков, а в 2021 году я подставил ему плечо на этом поприще. Поэтому для меня новое предложение — вполне гармоничное развитие событий. Я так воспитан: куда Родина направит — туда пойду. Плюс ко всему предполагаю, что, учитывая темп и сложность тех вызовов, которые сегодня бросает нам время, моя молодость, энергия и динамичный подход к работе могут быть полезны для решения поставленных перед советом задач.

Сериков Владимир Витальевич Родился 6 января 1995 года в Ельце, внук доктора экономических наук Владимира Архипенко, который ранее возглавлял более 30 лет елецкую «Энергию». С 2016 по 2018 год обучался в магистратуре МГИМО МИД РФ по направлению «международный бизнес», в этом же вузе окончил военную кафедру, став военным переводчиком с английского языка в звании лейтенанта запаса. С 2020 года начал написание кандидатской диссертации на соискание ученой степени по экономике с научным руководителем в Южном федеральном университете. В 2014—2018 годах работал на АО «Энергия» менеджером, в 2015-м проходил производственную практику в ГК «Росатом». В 2018—2020 годах трудился в Объединенном центре исследований и разработок ПАО НК «Роснефть». Затем вернулся в «Энергию» на пост коммерческого директора. В 2021 году стал учредителем ООО «Эдванст Энерджи» — вертикально интегрированной компании на базе завода «Энергия» с привлечением технологического партнера для освоения рынка альтернативной энергетики и электротранспорта. В 2022 году занял пост генерального директора АО «Энергия», который оставил летом нынешнего года. В 2021 году избран в облсовет от партии «Единая Россия», где является председателем комитета по законодательству и правовым вопросам. Занимается организационно-юридическим обеспечением законодательной деятельности совета. Согласно декларации за 2021 год, его доход составил 220,8 млн руб. (выше всех парламентариев). Среди собственности указывались жилой дом (424,8 кв. м) и квартира (116,8 кв. м), премиальный внедорожник Porshe Cayenne. Супруга депутата отчиталась тогда еще о 133,3 млн руб. дохода за год, о трех квартирах (64,5, 49,1 и 94,1 кв. м), а также о двух кроссоверах: Mercedes-Benz GLC 250D и Audi Q3. Женат, воспитывает дочь.

— Сейчас исполнительная власть региона взяла курс на омоложение, и вы, хоть и представитель законодательной власти, этому тренду соответствуете. Но общественность задается вопросом, достаточно ли у 28-летнего Владимира Серикова профессионального, да и просто житейского опыта, чтобы возглавить региональный парламент?

— Я уверен в своих управленческих способностях, потому что есть хороший опыт руководства предприятием. Елецкой «Энергией» фактически в последнее время руководил уже не дед, а внук. Когда я пришел на производство, это был такой советский механизм, адаптированный исключительно под выполнение государственного оборонного заказа. Многие коллеги даже не хотели думать о том, что мы можем представлять что-то на гражданских рынках. Сейчас я вижу, как за три года изменился облик завода, мышление и сознание людей. В том числе это отражено в цифрах и в новых освоенных рынках. Раньше завод производил только аккумуляторы, поэтому количество заказчиков было ограничено. Так как не было компетенции, предприятие даже не смотрело на коммерческие рынки: считалось, что там мы не выдержим конкуренции. Когда я пришел, сразу провел маркетинговый анализ.

АО «Энергия» Предприятие было основано в 1941 году. АО «Энергия» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1992 году. По собственным данным, компания занимает «ведущее место в ряду производителей химических источников тока России и стран СНГ». На сегодняшний день имеет более 120 заказчиков ВП ГОЗ, освоило выпуск более 1 тыс. единиц продукции 21 электрохимической системы. В 2020 году на завод приобретена автоматизированная линия по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов в самых популярных типоразмерах на рынке. В 2021 году на производственных площадях предприятия основана инжинирингово-коммерческая компания ООО «Эдванст Энерджи» для производства и разработки тяговых АКБ для погрузочно-подъемной техники, электромобилей и систем накопления электрической энергии. За период 2021—2023 годов предприятием реализовано более 1,5 тыс. проектов по направлению тяговых АКБ. Из них 1,3 тыс. АКБ — для погрузочно-подъемной техники, гольфкаров и электромобилей, 25 проектов по системам накопления электрической энергии. В 2021 году у «Энергии» появились новые совладельцы — Владимир (22,99%) и Юлия (Владимировна, 20%) Сериковы. По собственным данным АО, в 2022 году его выручка составила 4 млрд руб., а по итогам 2023-го прогнозируется показатель в более чем 10 млрд руб. с налоговыми и социальными отчислениями в размере около 2 млрд руб.

Мне было очевидно, что требуются изменения. Но люди считали, что они неспособны работать в области электроники. Нам удалось их переубедить. Московская компания передала нам свои технологии, и мы продолжили работу в виде совместной структуры. Благодаря этой интеграции завод получил доступ к принципиально другому количеству рынков. Теперь нашими батареями пользуется 70-80% складской и клининговой техники в РФ. Руководство предприятия увидело, что мы очень уверенно чувствуем себя на коммерческих рынках.

Пока развивали гражданское направление, изменилась политическая ситуация в мире. Нам пришлось увеличить производство для нужд ВПК в несколько раз за считанные месяцы. Потребовалось нарастить штат до 3600 человек, перейти на круглосуточную работу. Об этом легко говорить как о свершившихся фактах. Но передо мной стояли сложные, эмоциональные вызовы по работе с людьми. Поэтому управленческий опыт имеется.

— Почему вы вообще решили претендовать на новый пост? У вас хороший карьерный рост в АО «Энергия», а доход среди депутатов облдумы, согласно декларациям, самый высокий.

— Могу только повторить, что в моей семье всегда были люди системные. Я воспитан в этом духе. Для меня это шаг на новое поприще. Хочу развиваться именно в рамках государственной службы. Сейчас я оставляю предприятие со спокойной душой, с новым гендиректором, которого сам растил на протяжении последних лет.

Фото: Сергей Гузеев

— На руководящих постах «Энергии» вы работаете с 2020 года, а нынешний гендиректор Алексей Низкоус возглавил предприятие летом. Он справится с заданным курсом?

— Алексей Вадимович работает на заводе уже 17 лет, пришел рядовым менеджером по маркетингу, еще до меня дорос до зама гендиректора, а последние три года мы с ним работали плечом к плечу. Хоть он и экономист по образованию, у него очень глубокие познания в области производства. Я его «прокачивал» в понимании рынков, по переговорным навыкам, по использованию инструментов мягкой силы.

В 2020 году я пришел на должность коммерческого директора «Энергии», а Алексей в это время был замом гендиректора по маркетингу. В октябре 2022-го я стал гендиректором, а Алексей — коммерческим директором. В июне 2023-го мы намеренно поставили Алексея на должность гендиректора, чтобы он освоился на этом посту. Тогда у меня еще не было планов, связанных с госслужбой. Просто я стал гендиректором именно в тот сложный момент, когда завод не справлялся с заказами. Нужно было постоянно отстаивать свои интересы в ВПК, Минпромторге. Это очень непростые условия. Когда предприятие уже нарастило объемы до нужных цифр, когда всем стало комфортно работать, я должность гендиректора оставил, заняв пост председателя совета директоров. Это позволяет заниматься стратегической работой. Но с появлением нового статуса этот пост я должен буду покинуть. Его вновь займет мой дед. Но основная работа все же будет лежать на плечах Алексея Низкоуса.

— Вам удалось в 2022 году менее чем за полгода сформировать объемы необходимого военного производства, численность сотрудников возросла с 1600 до 3500 человек, а в эксплуатацию ввели свыше 700 единиц оборудования. Какие еще свои достижения как топ-менеджера предприятия вы бы выделили?

— Важно отметить, что рост численности сотрудников произошел не в ущерб другим заводчанам, а наоборот. С ростом заказов и выручки мы только улучшали социальные условия труда. Сейчас на предприятии средняя зарплата — более 60 тыс. руб. Скачок по зарплатам и позволил привлечь такое большое количество кадров. Мы построили хорошую работу с центром занятости области. В этом вопросе нам помогали губернатор и его заместители. Каждый четверг нам направляли людей из центра занятости, мы реализовывали хорошую имиджевую программу, то есть, по сути, продавали эти вакансии. Потом устанавливали прямой контакт с начальниками цехов. Эта история, когда мы ее хорошо наладили, начала нам давать прирост — около 130 человек в месяц. Люди шли, потому что знали: здесь хорошие зарплаты.

При этом мы несем серьезную налоговую функцию, выплачивая около 2 млрд руб. Люди также пошли к нам за хорошим соцпакетом. На заводе работают около 20 социальных программ. Люди обедают в нашей столовой, специалистам выдаются квартиры. Счет предоставленных квартир идет на сотни. Другая соцпомощь — материальная поддержка для организации свадьбы, оплата детских садов.

— «Энергия» — предприятие прибыльное, а бюджеты регионов в последние два года тяготеют к дефицитности, и Липецкая область — не исключение. При том, что доходы от крупных налогоплательщиков, таких как НЛМК, уменьшаются, социальные расходы неизменно растут. Как планируете с этим справляться?

— Здесь можно говорить пока только крупными мазками. У нас в области есть проблемы с трудовой миграцией — люди посматривают на другие регионы. Вот с этой проблемой намерен разбираться одной из первых. В целом нужно работать с решением социально-экономических проблем, над улучшением инвестиционного климата, в том числе во взаимодействии с исполнительной властью региона. Чтобы особая экономическая зона стала еще более привлекательной, чтобы появлялись другие крупные промплощадки.

— В Липецкой области один из самых оппозиционных в Черноземье облсоветов, представительная фракция КПРФ. Как планируете налаживать взаимодействие с коллегами?

— Как раз по принципу мягкой силы. Например, где-то отдать оппозиционным партиям, в том числе коммунистам, законодательную инициативу. Сейчас это у них не получается по ряду причин: порою они сами белое называют черным, а черное — белым. Надеюсь вовлечь всех депутатов в законотворческую деятельность, постараться исключить излишнюю полемизацию заседаний облсовета. Нам всем это пойдет на пользу, снизит уровень популистского политического накала. Готов работать со всеми в конструктивном ключе, а не просто в критике всего, что предлагает облсовет, правительство или «Единая Россия».

— КПРФ и ЛДПР не согласились с результатом довыборов в Госдуму. Как расцениваете их жалобы на ход голосования?

— Я могу сказать, что инфоповодов оппозиционными партиями в ходе голосования было создано достаточно много по раскачиванию статуса легитимности выборов. Думаю, здесь должны разбираться правоохранительные органы: были ли вообще существенные нарушения? Как руководитель завода могу сказать, что люди в Ельце голосовали осознанно. Они немного устали от коммунистических лозунгов и оценивали реальные дела кандидатов. Знаете, мой конкурент в прошлую кампанию шел на выборы под лозунгом «Снизим пенсионный возраст». Те, кто хоть чуть-чуть государственный уклад понимают, знают, что это не входит в полномочия депутата облсовета. Но такие подходы продолжаются не один год. Поэтому сейчас собравшиеся депутаты областного и горсовета обозначили конструктивную повестку. Обещания, которые они дают,— не про пенсионный возраст, не про рост заплаты за два года в три раза всем, а конкретные, иногда простые, понятные дела, связанные с благоустройством и адресной поддержкой людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. Это дало свой результат. Рейтинг поддержки Дмитрия Аверова вполне объективный.

— Известно, что вы лично направили на нужды СВО около 50 млн руб. Как планируете продолжать работать в этом направлении в новом статусе?

— Продолжать 100% планирую. Почему решил этим заниматься? От объективного понимания того, в каких сложных геополитических реалиях оказалась страна. Мы противостоим коллективному западу, военной и финансовой мощи 50 стран блока НАТО. Понятно, что на фронте Россию победить очень тяжело, поэтому будет много попыток раскачать лодку изнутри. У меня есть понимание важности и необходимости СВО. Почему я в это так глубоко вовлекся? Потому, что для меня это история очень личная. Много ельчан, с которыми я рос вместе, в футбол играл или ходил в школу, находятся там. Я не мог остаться в стороне, у меня была и есть возможность помогать. 50 млн руб. — это личные средства.

Мы также формировали гуманитарную помощь от завода; если учесть эти средства, то направили грузов на сумму уже больше 100 млн руб. Наладили контакт с несколькими частями, напрямую получаем от них запрос — что нужно. Приобретаем и отправляем вещи: дроны, определенные бронежилеты, тепловизоры, приборы ночного видения. Также мы закупаем шины, которые в определенный момент оказались в дефиците. Действительно много помогаем и будем продолжать. Причем мне удалось организовать группу из депутатов горсовета, которые тоже собирают средства свои и сотрудников предприятий. А самая большая моя гордость — я убедил гендиректора одной иностранной компании в России активно помогать СВО.

— Встречались ли вы уже в статусе кандидата в спикеры с губернатором Игорем Артамоновым? В каком ключе будет налажено взаимодействие между вами?

— Контакты уже настроены здорово. Частный пример, о котором я говорил,— добор кадров на «Энергию», который происходил при непосредственном участии губернатора. От нас был отправлен сигнал в облправительство, что сами не справляемся, надо обеспечить колоссальный кадровый рост. От начальника центра занятости до губернатора — лично все помогали и вникали в этот вопрос.

Базово, конечно, с главой региона задачи перспективные обсуждались, но пока, опять же, общим мазком. Еще депутаты должны свой выбор сделать. Но я понимаю, что основные задачи будут касаться поддержания политической стабильности. За этим стоит решение основных социально-экономических проблем. И здесь не сказать, что у спикера руки совсем связаны, потому что он — не исполнительная власть. В любом случае, у облсовета есть связь с исполнительной властью по бюджетному процессу, по тому, какие средства будут направлены на те или иные нужды, как активно будет развиваться особая экономическая зона «Липецк», будут ли возникать в регионе формы государственно-частного партнерства.

— Для вас Липецкая область — это промышленный или аграрный регион?

— Промышленно-аграрный. Здесь действительно сложно выделить. НЛМК является крупнейшим налогоплательщиком, ни для кого это не секрет. Но по той же агропромышленности объемы выручки исчисляются сотнями миллиардов. Регион формирует свой бюджет и свое достойное место в экономике России за счет совокупности всех работающих предприятий.

— Вы как представитель ВПК — не очень публичный человек. Будете ли теперь вести соцсети?

— Да, безусловно. Один из намеченных мною шагов — поднятие уровня информационного освещения деятельности облсовета не как структурной единицы, а именно в разрезе каждого депутата. Здесь, я бы сказал, история нефракционная и не партийной принадлежности. У большого среза людей в нашей стране есть какое-то имя нарицательное — «депутат» или «чиновник», которое не всегда имеет положительную коннотацию. За счет активного ведения соцсетей нужно поднимать социальную осведомленность людей о том, что делают депутаты.

Беседовал Андрей Цветков