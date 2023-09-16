Франшизы для бизнеса и клиентский сервис обсудят на форуме «Сделано в Удмуртии»

В Ижевске 20 сентября стартует ежегодный предпринимательский форум «Сделано в Удмуртии». В его рамках будут работать площадки для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть бизнес, сообщают организаторы. Здесь пройдут дискуссии, где поднимут темы трендов в бизнесе, кадровые проблем, сервис и франчайзинг, а на отдельных площадках обсудят женское предпринимательство, туристический бизнес и экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

В частности, на сессии «Вау, сервис! Как это сделали мировые бренды» выступит тренер и коуч Анета Коробкина, у которой есть 12-летний опыт работы в ресторанном и гостиничном бизнесе в США, Швейцарии, Турции, Греции и Македонии. Она расскажет, почему бизнес теряет клиентов и инструментах построения клиентского сервиса.

На дискуссии «Жив ли франчайзинг?» спикерами станут основатель сетей Coffee Moose, Hotdogger, «Дело не в вине» и кафе гавайской еды More poke x sushi Роман Никитин и основатель сети пекарен «Хлебница» Андрей Гейко. Предприниматели обсудят, бизнес по франшизе — доступная инвестиция или пустая трата времени?

Кроме того, на «Сделано в Удмуртии» пройдет сессия «Кадры решают все». На сессии расскажут, как малому бизнесу конкурировать на рынке труда, на каких площадках искать сотрудников и как создавать ценности внутри компании, чтобы сформировать устойчивую команду.