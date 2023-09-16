Байден собирается встретиться с главами пяти государств Центральной Азии

Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен провести встречу лидерами стран Центральной Азии. Об этом заявил в ходе своего брифинга советник господина Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что такая встреча станет первым подобным мероприятием для нынешнего американского президента.

По словам господина Салливана, во встрече с Джо Байденом примут участие нынешние президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, участие лидеров этих государств уже подтверждено по дипломатическим каналам. Помощник Джо Байдена добавил, что в ходе встречи будет обсуждаться «целый ряд вопросов»: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона. При этом точная дата встречи пока не определена.

Также не уточняется, будет ли обсуждаться на встрече противодействие обхода Россией западных санкций через страны Центральной Азии. Ранее координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О'Брайен публично назвал Казахстан в числе пяти государств, которые помогают РФ обходить введенные Западом ограничения (также в этот список попали Турция, ОАЭ, Грузия и Армения).

Как уточняет американский телеканал CNN со ссылкой на господина Салливана, перед встречей с лидерами пяти государств Центральной Азии президент США выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН, где изложит шаги для решения «насущных мировых проблем».

Александр Кислов