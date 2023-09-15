Продюсерский центр «Яндекса» получил права на экранизацию трех книг Пелевина

Продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия» получил опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина. Предполагается, что экранизированы будут книги писателя Transhumanism Inc., «KGBT+» и последний роман литератора «Путешествие в Элевсин», который поступит в продажу в конце сентября.

«"Плюс студия" приобрела опцион на адаптацию смысловой трилогии "Трансгуманизм" главного литературного прорицателя Виктора Пелевина. 29 сентября выйдет новинка Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин", продолжение Transhumanism Inc. и "KGBT+". Все они — часть пелевинской вселенной, при этом свежий роман можно читать и отдельно»,— сообщается в Telegram-канале «Кинопоиск. Индустрия».

Отмечается, что опцион на экранизацию трех произведений Виктора Пелевина может быть реализован как в виде полнометражного фильма, так и в виде сериала.

Первые две книги трилогии Пелевина были выпущены в 2021 и 2022 годах, соответственно. Еще одна — «Путешествие в Элевсин» — выходит 29 сентября нынешнего года и станет юбилейным, двадцатым, романом писателя. Действие производения происходит во вселенной двух предыдущих книг литератора — Transhumanism Inc. и «КГБТ+».

Александр Кислов