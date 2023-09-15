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Коммерсантъ FM
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Буркина-Фасо приказало военному атташе посольства Франции покинуть страну

Правительство Буркина-Фасо приняло решение о высылке из страны военного атташе при посольстве Франции Эмманюэля Паскье. Причина такого решения — «подрывная деятельность». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление хунты Буркина-Фасо. МИД Франции заявил, что считает данное обвинение «надуманным».

Согласно заявлению, Эмманюэль Паскье и его сотрудники должны покинуть страну в течение двух недель. Подробности «подрывной деятельности» военного атташе не приводятся. Сообщается, что отдел обороны посольства Буркина-Фасо в Париже был немедленно закрыт.

После военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2021, 2022 и 2023 годах соответственно возросли антифранцузские настроения из-за присутствия военных сил Франции на территории этих стран. В январе 2023 года в Буркина-Фасо было около 400 французских военнослужащих. В сентябре этого же года мятежники в Нигере призвали Францию установить точную дату вывода войск с территории страны. В Мали французских солдат нет с августа 2022 года.

Полина Мотызлевская

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