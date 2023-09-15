В Чувашии 14 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе «Сушистик»

Прокуратура Чувашии, следственное управление (СУ) Следственного комитета РФ (СКР) по Чувашии, управление Роспотребнадзора по Чувашии проводят проверки по факту отравления острой кишечной инфекцией в общей сложности 15 человек и госпитализации 14 из них в инфекционное отделение районной больницы после приема пищи в кафе «Сушистик» в городе Канаш.

Об этом рассказал «Ъ» старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

Господин Якушевич пояснил, что все пострадавшие 12 сентября 2023 года приобретали пищевую продукцию в кафе «Сушистик», после которой они почувствовали недомогание.

«Среди пострадавших — шесть детей, один гражданин от госпитализации отказался. В данный момент деятельность кафе по предписанию специалистов управления Роспотребнадзора по Чувашии приостановлена, управление Роспотребнадзора готовит документы на приостановку деятельности кафе на месяц»,— отметил официальный представитель прокуратуры Чувашии.

Алексей Якушевич, сославшись на проводимую проверку, не стал уточнять, какие конкретно продукты в кафе вызвали инфекцию.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии по взаимодействию со СМИ Евгения Кузнецова сообщила «Ъ», что региональное следственное управление проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (предоставление опасных для жизни и здоровья потребителей услуг), но от конкретных комментариев по инциденту отказалась, поскольку процессуальная проверка не завершена.

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии пояснили, что сотрудники ведомства совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» произвели в кафе «отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов на соответствие заданной концентрации», обследование персонала кафе «на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций».

«Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются»,— отметили в Роспотребнадзоре.

Олег Ерусланов, Чебоксары