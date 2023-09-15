Столичный эколог прокомментировал обмеление реки Кубань в Краснодаре и Адыгее

В последние дни объем воды в реке Кубань, проходящей по границе Краснодара и Адыгеи, значительно снизился. В отдельных местах дно видно почти посередине реки. Московский эколог Анатолий Баташев назвал «Ъ-Кубань» причины обмеления водоема и рассказал, что нужно делать, чтобы исправить ситуацию.

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«Кубань — река, которую питают ледники и предгорья (в т. ч. дожди). В последние годы в связи с глобальным потеплением объем ледников немного сокращается. На это накладывается очень жаркое лето. Иногда даже очень полноводные реки пересыхают, например, с Дунаем такое случается. Выход один: увеличивать площадь лесов»,— отметил Анатолий Баташев.

Эколог считает, что нелишним будет проведение исследования, насколько рачительно используется вода Кубани в сельском хозяйстве в засушливые периоды. После этого, отмечает Анатолий Баташев, нужно принять меры по уменьшению потерь воды в пиковые периоды.

При этом эколог подчеркнул, что жителям беспокоиться не о чем, поскольку скоро начнется сезон осенних дождей и река наполнится.

Татьяна Ручкина

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