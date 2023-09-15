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Коммерсантъ FM
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В Москве задержан экс-сотрудник компании—производителя БПЛА по подозрению в «сливе» данных

В Москве задержан экс-сотрудник «Кронштадта» по подозрению в «сливе» данных

В Москве задержан бывший сетевой менеджер компании по производству беспилотников «Кронштадт» по подозрению в «сливе» конфиденциальных данных порталу Github. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, на портал он выкладывал «составляющие коммерческую тайну персональные и технические учетные записи, а также действующие пароли к ним».

В пресс-службе компании «РИА Новости» сообщили, что возбуждено дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). При этом источник в правоохранительных органах называл другую статью — ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру). Максимальное наказание по ст. 183 УК РФ — до четырех лет лишения свободы, по ст. 274 УК РФ — от трех до восьми лет лишения свободы.

Компания «Кронштадт» производит оборудование, программное обеспечение для беспилотной авиации. Среди ее разработок — военные БПЛА различного класса, в том числе «Орион».

Полина Мотызлевская

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