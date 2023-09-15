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В офисе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» открыли выставку женского портрета

В Ростове-на-Дону в офисе «Газпром межрегионагаз» открылась выставка женского портрета донского художника Тимофея Теряева. В открытии экспозиции приняли участие художники, искусствоведы и работники музеев, сообщает пресс-служба компании. Выставку подготовила галерея «Иллюзия Эфемерности».

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Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

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Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

«Тимофей Теряев – один из новаторов донской живописи второй половины XX

века, и мы рады представить его работы нашим сотрудникам и посетителям офиса»,— отмечается в сообщении.

Тимофей Теряев — уроженец Орловской области. Его семья переехала на Дон в начале 1920-х годов. Он работал молотобойцем, а затем — художником-оформителем рекламных щитов в Новочеркасске. С 1959 г. по 1981 г. преподавал в Ростовском художественном училище им. М.Б. Грекова. Он стал автором более тысячи картин.

Анастасия Назарова

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