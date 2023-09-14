Александр Калягин станет президентом премии «Золотая маска»

Как сообщил Союз театральных деятелей (СТД) РФ, сегодня, 14 сентября, прошло заседание рабочей группы по вопросам переустройства национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Председатель СТД Александр Калягин объявил на этом заседании, что «готов принять» на себя обязанности президента премии. Ранее президентами «Золотой маски» были Георгий Тараторкин (с 1993 года до своей смерти в 2017 году) и Игорь Костолевский (с 2017 года до начала преобразования «Маски» в текущем году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калягин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Калягин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме того, рабочая группа приняла решение отложить нововведения, касающиеся перечня номинаций «Маски» и устройства экспертных советов и жюри премии. Против этих предполагаемых перемен возражали многие представители театральной общественности, включая Генриетту Яновскую и Каму Гинкаса.

В заседании рабочей группы участвовали, в частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.