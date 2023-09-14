Военврачи пошли по судам

Военнослужащие из Воронежской, Белгородской и Курской областей, участвующие в специальной военной операции на Украине, массово жалуются на определяющие их годность к службе комиссии воронежского военного госпиталя. В основном бойцы добиваются признания не годными к военной службе, указывая на «проигнорированные» заболевания или отсутствие должного осмотра. Но появились и иски о якобы неправильном, по мнению раненых, лечении — например, нежелании врачей извлекать из конечностей осколки. Почти во всех случаях истцам отказывают, а попытки обжалования пока остаются безуспешными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие стали массово добиваться от воронежского госпиталя переоценки их здоровья

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Военнослужащие стали массово добиваться от воронежского госпиталя переоценки их здоровья

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала 2023 года Воронежский и Курский гарнизонные военные суды вынесли около полутора десятков решений по административным искам военнослужащих к военно-врачебным комиссиям либо к призывным комиссиям, но прямо затрагивающим вопросы медосвидетельствования. В Воронежской области расположен крупный военный госпиталь, а в Курской и Белгородской областях (территориально подсудны Курскому военному суду) — его филиалы (поликлиники), формирующие комиссии.

Воронежский суд опубликовал около десяти решений. Типичен пример военнообязанного Кузнецова (полные данные военных в ряде случаев опубликованы судами, но не подлежат раскрытию). В июне 2023 года (вероятно, именно в этом случае речь идет о срочной службе) он был признан поликлиникой военного госпиталя годным к службе с незначительными ограничениями (категория «Б»), но, по его мнению, комиссия не учла язву, гастрит и еще пять заболеваний органов пищеварения. Военный просил отменить заключение комиссии и направить его на повторный осмотр.

Дело, как и большинство других, рассматривалось без представителей госпиталя. Однако в возражениях они отметили, что военный мог оспорить заключение в вышестоящей военно-врачебной комиссии. Выяснилось, что при обследовании призывник жаловался не на органы пищеварения, а на боли в суставах и низкое зрение; его обследовали по жалобам и оснований для освобождения не нашли. Суд эту позицию поддержал.

Другая, пока редкая категория дел,— оспаривание действий врачей при ранениях. Военнослужащий по фамилии Титовский находился на лечении в госпитале Северного флота после осколочных ранений груди, ноги и руки. В январе его признали временно не годным к службе (категория «Г»), а затем комиссия воронежской военной поликлиники установила ему категорию «Б» (годен с незначительными ограничениями). После несогласия военнослужащего ему назначили лечение и реабилитацию, а затем снова присвоили ту же категорию. Это заключение военный просил отменить, повторно провести комиссию, а также извлечь из тела осколки. Но суд учел, что хирург такой рекомендации не давал, истец в вышестоящую комиссию и за независимой экспертизой не обращался, и отказал в удовлетворении иска. Сразу двое опрошенных „Ъ“ военнослужащих из Воронежской области, получивших осколочные ранения, подтвердили, что хирурги действительно часто не достают осколки из конечностей, но у большинства военных такое мнение врачей не вызывает вопросов.

С похожим требованием в гарнизонный суд обратился военнослужащий Белицкий, получивший осколок в ногу еще 8 марта 2022 года. В воронежской военной поликлинике ему также неоднократно присваивали категорию «Г», впоследствии изменив на «А» (годен к военной службе). Истец считал результаты лечения «неудовлетворительными» и требовал временную категорию освобождения от службы («Г»). Но и в этом случае суд отказал, сославшись на возможность обратиться в вышестоящую комиссию или за независимой экспертизой.

Однако большую часть заявлений подали мобилизованные. Только одно из них частично удовлетворено. Командир военнослужащего Воропаева подписал направление на комиссию, но из-за ошибок в документации на обследование тот так и не попал. Суд обязал командира отправить подчиненного к врачам.

Более распространены отсылки истцов к неправильному определению категории. Так, мобилизованный по фамилии Каменкович безуспешно пытался оспорить присвоение категории «Б». Но суд посчитал, что порядок проведения комиссии не нарушен, и в удовлетворении требований к военному госпиталю отказал. «Суд проверяет только законность заключения, не определяя наличие заболеваний и не устанавливая годность военнослужащего к прохождению военной службы»,— подчеркивается в решении.

Мобилизованному Фатееву, прошедшему лечение после ранения, врачи заявили, что в 2007 году ему неверно вместо категории «В» (ограниченно годен к военной службе) установили «Б» и отправили на срочную службу. Истец на этом основании просил хотя бы сейчас уволить его из Вооруженных сил, но получил отказ из-за пропущенного срока давности и установления новой категории уже после объявления мобилизации: категория «В» не говорит о невозможности службы, решил суд.

Некоторые мобилизованные до сих пор добиваются признания призыва незаконным из-за того, что осенью 2022 года им не провели медицинское обследование (суды восстанавливают им сроки подачи иска по уважительной причине — из-за прохождения службы). Некоторые — например, военнослужащий по фамилии Чернышов — стремятся сделать это уже после длительного срока службы и полученного ранения. Ответчиками чаще выступают не врачи, а призывные комиссии. По подобным искам уже сложилась практика, говорящая о том, что при отсутствии жалоб освидетельствование не проводится. Подобные аргументы приводятся в решениях по искам мобилизованных Братана и Шестакова, причем военнослужащий Братан имел вирусное заболевание. Мобилизованный Пешков требовал продолжения лечения и дополнительного обследования после пребывания в военном госпитале, но не смог добиться признания незаконными выводов комиссии, вернувшей его на службу.

Курский гарнизонный военный суд с начала 2023 года вынес и опубликовал четыре решения по схожим искам. Рядовой Бычков и сержант Гринько не согласились с выводами комиссии, а мобилизованный ефрейтор Доренский заявил об отсутствии освидетельствования при мобилизации. Аргументы курского суда, вынесшего отказы, повторяли воронежские. Еще один мобилизованный, рядовой Шевцов, просил учесть, что ему 46 лет, а срочную службу с присвоением высшей категории здоровья «А» он проходил еще в 1996–1998 годах. Но суд посчитал, что этот возраст «не препятствует призыву», а если у истца ранее были проблемы со здоровьем, то он должен был сообщить о них в военкомат или пожаловаться при мобилизации.

В апелляционную инстанцию обратились не более пяти истцов. Часть жалоб еще не рассмотрена, одна оставлена без изменения. Опрошенные «Ъ-Черноземье» юристы не стали комментировать рассмотрение дел гарнизонными судами.

Олег Мухин