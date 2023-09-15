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Коммерсантъ FM
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Круговорот наставников

UEFA указал на текучку тренерских кадров

Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA) подготовил доклад «European Club Talent and Competition Landscape», в котором описывает важные аспекты развития клубного футбола на континенте. Выдержки из документа попали в распоряжение ряда иностранных СМИ. Наиболее примечательным моментом является констатация того, что в европейском футболе заметно возросла текучка тренерских кадров. В среднем в высших дивизионах европейских чемпионатов главные тренеры задерживаются на своем посту не больше 16 месяцев.

Серийные увольнения тренеров (на фото — Томас Тухель) в прошлом сезоне обошлись «Челси» более чем в ?50 млн

Серийные увольнения тренеров (на фото — Томас Тухель) в прошлом сезоне обошлись «Челси» более чем в ?50 млн

Фото: Soeren Stache / picture alliance / Getty Images

Серийные увольнения тренеров (на фото — Томас Тухель) в прошлом сезоне обошлись «Челси» более чем в ?50 млн

Фото: Soeren Stache / picture alliance / Getty Images

Полная версия подготовленного UEFA доклада «European Club Talent and Competition Landscape», описывающего положение дел в европейском футболе, еще не опубликована, но выдержки, которые приводит, например, BBC, довольно любопытны. Британский ресурс обратил внимание на то, что, согласно подсчетам UEFA, в Европе заметно усилилась текучка тренерских кадров. В общей сложности в прошлом сезоне с работы были уволены 735 специалистов, занимавших посты главных тренеров в командах, выступающих в 48 высших европейских дивизионах. Больше этот показатель был только в сезоне, открывшемся летом 2020 года, когда с увольнением столкнулись 763 тренера.

В среднем тренеры до увольнения по ходу предыдущего сезона успевали проработать на своих постах всего по 1,31 года (около 16 месяцев). Чуть ниже этот показатель был лишь в 2018 году, когда средний срок пребывания тренера на посту составлял 1,3 года. Чемпионатов же, в которых тренеры задерживались на одном месте в среднем на два года и больше, набралось шесть. И это не топовые турниры, а такие, как первенства Уэльса или Северной Ирландии.

Что касается сильнейших лиг, то в главной из них, Английской премьер-лиге (АПЛ), самый высокий среди всех чемпионатов «большой пятерки» (помимо английского в нее входят первенства Испании, Италии, Германии и Франции) показатель частоты смены тренеров по ходу чемпионата. Из 20 клубов АПЛ 11 — 55% — по ходу сезона сменили наставника хотя бы один раз. А «Челси» и «Лидс» перепробовали по четыре тренера (лондонцам такие частые смены обошлись дорого; по подсчетам Daily Mail, только увольнения Томаса Тухеля и Грэма Поттера стоили в общей сложности более £51 млн). В общей сложности в 20 клубах лиги за сезон поработал 41 наставник. Всего под увольнение попали 15 тренеров (с учетом исполняющих обязанности — 22), и это наивысшая цифра за всю историю АПЛ.

Во Франции и Испании показатели «увольняемости» тренеров близкие к английским. В обеих странах по 50% клубов высших дивизионов меняли наставников. В Германии показатель пониже — 44%. Наиболее стабильная ситуация с тренерскими кадрами в Италии. Только 35% команд за сезон прибегали к отставкам тренеров.

Отметим, что Российская премьер-лига (РПЛ) в том, что касается увольнения тренеров, не отстает от лидеров. За минувший сезон работы лишились 23 специалиста, тренировавших клубы лиги. При этом клубов в РПЛ не 20, как в той же АПЛ, а только 16. В случае с российской лигой наиболее солидный вклад в статистику внесли «Химки», с которыми успели поработать четыре наставника, а также «Торпедо», привлекавшее к работе трех специалистов.

Александр Петров

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