В Башкирии тракторист погиб от взрыва бочки с опрыскивателем

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 57-летнего тракториста ООО КХ «Урожай» от ожогов, полученных при взрыве бочки с опрыскивателем, сообщила пресс-служба ведомства.

30 июня тракторист-машинист опрыскивал поле подсолнечника около села Бурлы Гафурийского района. После полудня бригадир-учетчик, привезший ему обед увидел, что тракторист стоит на бочке с опрыскивателем. Затем бригадир услышал взрыв и увидел, что тракторист лежит рядом с бочкой. Работника доставили в центральную районную больницу, где ему диагностировали ожоги второй и третьей степени тяжести. 5 июля мужчина скончался в ГКБ №1 Стерлитамака.

Установлено, что в бочке опрыскивателя была трещина, которую заклеили незадолго до несчастного случая. Во время работы емкость опять начала течь, тракторист залез в бочку и попытался расплавить пластмассу при помощи бытовой газовой горелки.

Гострудинспекция пришла к выводу, что работы были организованы неудовлетворительно: не обеспечен контроль за состоянием оборудования опрыскивателя, пострадавший был допущен к работе без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, отмечается в сообщении.

Материалы расследования переданы в органы следствия.

ООО КХ «Урожай» зарегистрировано в феврале 2006 года в селе Бурлы. Компания выращивает зерновые, зернобобовые культуры и семена масличных культур. Она принадлежит Нажипу Хисамутдинову (32,7%), Розалии Хисамутдиновой (27,2%), Рашиту Якупову (14.9%) и еще шести собственникам. Уставный капитал «Урожая» равен 4,95 млн руб., в 2022 году выручка составила 90,2 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте