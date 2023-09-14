Больше половины самозанятых Казани планируют поднять цены на услуги

Свыше 50% казанских самозанятых намерены до конца года поднять цены на свои услуги. Исследование провели специалисты аналитического центра «Консоль.Про» и онлайн-рекрутинга hh.ru. 27% опрошенных же поднимут цены на услуги к концу года на 20-30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наибольший заработок среди казанских самозанятых зафиксирован в области ИТ, розничной торговли, услуг для бизнеса и для жителей. Здесь зарплаты варьируются от 150 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц.

27% казанских самозанятых зарабатывают более 150 тыс. руб. в месяц. Еще у 40% респондентов доход не превышает 50 тыс. руб. По данным авторов исследования, именно из-за этого они и намерены поднять свои цены.

Нынешние доходы у самозанятых в Казани не растут из-за таких проблем, как трудности с поиском клиентов (21%), конкуренции (18%), тайм-менеджмента (20%), из-за недобросовестных работодателей (8%)

Опрос проходил в сентябре этого года с помощью онлайн-анкет. В ним приняли участие 1,4 тыс. самозанятых из крупных городов РФ.

"Ъ-Казань"