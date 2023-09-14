Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, насколько справедливо определение «динамичный» по отношению к автомобилю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба BAIC Фото: Пресс-служба BAIC

13 сентября на специальном мероприятии, состоявшемся в Москве, автомобильным журналистам показали, как должен выглядеть, какими характеристиками обладать и сколько стоить «динамичный кроссовер» по версии китайской компании BAIC. Чтобы сразу было понятно, на какой лад настраиваться, для прессы всегда готовят какое-то специальное ключевое слово, дающее представление о продукте в целом. Чаще всего к автомобилям из Поднебесной прикладывают слово «премиальный», но встречается и «интеллектуальный». А тут «динамичный», и это главное.

Силуэтом BAIC X55 — а это четвертая модель бренда, представленная на российском рынке — чем-то отдаленно напоминает Porsche Macan. Всем остальным — то, что сейчас модно в мире вообще и в Китае в частности. К последнему отнесем этакие кляксы вместо фар, зато оптика полностью светодиодная, и радиаторную решетку без рамки — это даже не решетка, а этакий орнамент. Но все это к «динамичности» если и имеет отношение, то разве что с точки зрения обтекаемости кузова. Она у среднеразмерного кроссовера практически идеальная.

Чтобы снизить сопротивление встречным потокам воздуха, внешние ручки спрятаны в двери. Щеток тоже не видать, пока они не задействованы. Добавим к этому полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель, развивающий вполне приличные 178 л.с. и 300 Нм момента, а также преселективную роботизированную коробку передач. Все вышеописанное позволяет не слишком маленькому кроссоверу стартовать до «сотни» всего за 7,8 секунды.

Тема «динамичности» продолжена и в салоне. Прежде всего это касается спортивных кресел. По виду это самые настоящие «ковши», где подголовники составляют одно целое со спинкой. Ну и в целом интерьер оставляет приличное впечатление. Причем оценить это смогут не только водитель BAIC X55 и его пассажиры, но и, например, пассажиры автобуса, остановившегося рядом на светофоре. У кроссовера рекордная для класса стеклянная крыша. А цена для нашего времени обычная — от 2,8 млн руб.