Инвестиции в новосибирский фуд-холл Eat Market составят 100 млн рублей

В новосибирском торгово-выставочном комплексе (ТВК) «Калейдоскоп комфорта и уюта» будет открыт фуд-холл. Он разместится на третьем этаже здания на площади 3 тыс. кв. м, сообщили в ТВК.

Соглашение о создании гастрономического пространства заключено с компаниями Eat Market (Zemskiy Group) и Market Liner. Объем инвестиций составит 100 млн руб.

«Фуд-холл 6/1» будет рассчитан на 400 посадочных мест. Проект предполагает объединение 30 гастрономических концепций разной направленности. По данным ТВК, на фуд-холле также разместятся семь торговых площадок, ресторан и лаунж-зона.

«Калейдоскоп комфорта и уюта» — проект ООО «Левобережное». ТВК на проспекте Карла Маркса планируется открыть после реконцепции в конце 2023 года.

Фуд-холл станет 15-м в сети Eat Market. По данным Zemskiy Group, в Сибири пока работает только один. Он был открыт в 2021 году в иркутском торговом центре «Карамель».

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Валерий Лавский