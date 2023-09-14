Врачам открыли доступ к порталу с искусственным интеллектом

Компания—резидент фонда «Сколково» разработала и запустила портал с цифровой поддержкой расшифровки медицинских изображений для врачей и руководителей здравоохранения. Функционал ИИ-анализа рентген-снимков, КТ органов грудной клетки и КТ-маммография доступны по ссылке на сайте «Третье мнение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обработка одного файла занимает от десяти секунд до пяти минут в зависимости от вида исследования. Свободный лимит для одного врача — десять загруженных изображений. Ожидается, что на портал будут загружены десятки тысяч исследований.

Программа визуализирует найденные на исследовании патологии и формирует предзаполненный протокол, то есть отчет, текст из которого врач сможет скопировать в заключение при согласии с оценкой искусственного интеллекта.

Воспользоваться веб-сервисом «Третье мнение» смогут только врачи-рентгенологи и клиницисты (все заявки проходят модерацию), что исключает самодиагностику. Безопасность персональных данных пациента обеспечивается полной анонимизацией: в поступающих на обработку исследованиях автоматически удаляются все теги, в которых содержатся персональные данные, например ФИО и дата рождения.

Проект соответствует задачам федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор Игорь Тюрин отмечает, что компьютерные программы с функцией помощника врача на базе технологии искусственного интеллекта активно внедряются в регионах и в отдельных медицинских организациях.

«В последние годы приняты важные решения Минздрава России и других ведомств, которые стимулируют скорейшее внедрение технологий ИИ в практическую деятельность. Однако это достаточно сложный и трудоемкий процесс, а не единовременное действие, он не может охватить все больницы и поликлиники одномоментно. Между тем помощь в оценке диагностических изображений необходима врачам уже сейчас, что делает пилотное внедрение таких программ ИИ весьма актуальным»,— говорит Игорь Тюрин.

«Теперь каждый рентгенолог или врач, особенно не имевший пользовательского опыта, сможет протестировать возможности искусственного интеллекта, сравнить свое мнение или мнение коллеги с результатами “цифрового консилиума”, так как в обучающую базу нейросети были заложены тысячи сложнейших кейсов, по которым был достигнут консенсус двух и более специалистов из ведущих клиник»,— заявляет генеральный директор компании-производителя Анна Мещерякова. Она подчеркивает, что с появлением новой демо-платформы руководители здравоохранения смогут быстро протестировать работу ИИ без запуска длительных пилотных проектов.

Компания—разработчик программного обеспечения «Платформа “Третье мнение”» получила регистрационные удостоверения Росздравнадзора на линейку своих сервисов третьего, максимального класса риска применения медицинских изделий.

Подготовлено при поддержке АНО «Национальные приоритеты».