Карьер Дубровка доплыл до суда

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области началось рассмотрение иска АО «Невский экологический оператор» об исключении из Госреестра водных объектов обводненного карьера Дубровка во Всеволожском районе Ленобласти — на месте предполагаемого строительства мусороперерабатывающего завода. Оператор по обращению с отходами не уточняет, насколько сдвинутся сроки строительства из-за судебного разбирательства, но активисты, защищающие карьер, считают, что у них хорошие шансы спасти водоем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О включении карьера Дубровка в Государственный водный реестр в качестве поверхностного водного объекта стало известно весной этого года

Фото: группа Против полигона ТБО и завода на Дубровке О включении карьера Дубровка в Государственный водный реестр в качестве поверхностного водного объекта стало известно весной этого года

Фото: группа Против полигона ТБО и завода на Дубровке

На этой неделе в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области одновременно состоялось предварительное заседание и первое по существу. Ответчиком по делу выступает Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. 12 сентября суд удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц Федерального агентства водных ресурсов России (Росводресурсы), Федерального агентства по гидрометеорологии (Росгидромет), управления делами правительства Ленобласти и комитета по природным ресурсам Ленобласти. Следующее заседание по иску состоится 16 ноября, следует из картотеки арбитражных дел.

Карьер Дубровка во Всеволожском районе Ленобласти находится на участке, где запланировано строительство комплекса по переработке отходов АО «Невский экологический оператор» (НЭО). О включении карьера водоема в Государственный водный реестр в качестве поверхностного водного объекта стало известно весной этого года. В конце июня НЭО подал иск об исключении водоема из списка водных объектов, в начале июля суд принял заявление к производству.

КПО «Дубровка» — одно из трех мусороперерабатывающих предприятий НЭО в Ленобласти, запланированных в рамках выполнения реформы по обращению с отходами. Изначально планировалось, что комплекс сдадут в 2024 году. «Земельные участки для целей проведения изыскательских работ и проектирования комплексов по переработке отходов на территории Ленинградской области были предоставлены компании правительством региона,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе НЭО.— При выделении участков принимались во внимание основные требования к размещению объектов такого класса, в частности возможность установления санитарно-защитной зоны, размер которой, согласно действующим нормативам, должен составлять до 1000 метров».

Кроме этого, проект предполагает строительство с постепенной засыпкой тех обводненных карьеров, которые есть на участке. Также будут проведены работы для поднятия уровня дна карьера на два метра выше расчетного горизонта грунтовых вод, как того требуют действующие нормативы, заверяют в НЭО.

По оценкам активистов, выступающих за сохранение водоема карьер Дубровка, оператор по обращению с отходами АО «НЭО» предоставил в суд искаженную информацию. «Статус водного объекта и водный режим подтверждены результатами обследований Росгидромета и иными аккредитованными организациями»,— рассказала Лариса Мухина, представитель инициативной группы жителей Всеволожского района, юрист, депутат МО «Колтушское городское поселение».

По словам депутата, привлечение к делу граждан в качестве третьих лиц, выступающих в защиту карьера, даст возможность защищать свои конституционные права на экологическое благополучие и приобщать к материалам дела необходимые документы. «У нас есть письмо Минприроды, подтверждающее, что ведомство заинтересовано в сохранении водоема»,— уточнила госпожа Мухина.

Прогнозировать, насколько судебное разбирательство отодвинет сроки начала строительства КПО, сложно, говорят в НЭО. «С момента получения всех согласований и разрешений на сооружение завода пройдет полтора года»,— прокомментировали в пресс-службе оператора.

Учитывая предмет заявленных требований, они должны рассматриваться в специальном процессуальном порядке (глава 24 АПК РФ), объясняет Дмитрий Моторин, старший юрист экологического направления юридической фирмы Vegas Lex. Для такой категории споров установлены сокращенные сроки рассмотрения: три месяца с даты поступления заявления (с возможностью продления до шести месяцев). «Однако необходимо учитывать, что существует ряд обстоятельств, в связи с которыми срок рассмотрения дела начинает исчисляться заново, например, замена ненадлежащего ответчика, привлечение третьих лиц. При этом производство по делу может приостанавливаться на период проведения судебной экспертизы, которая, очевидно, потребуется для определения статуса объекта,— предупреждает эксперт.— Таким образом, стоит ожидать, что дело будет рассматриваться не менее года».

По мнению Дарьи Петровой, эксперта в области договорного права и судебных споров, принимая во внимание практически гарантированное последующее оспаривание решения, в чью бы пользу оно ни было вынесено, в вышестоящих инстанциях, спор может растянуться на несколько лет.

Активисты Всеволожского района считают шансы на рассмотрение дела в суде в свою пользу достаточно хорошими. Иски об исключении сведений о водных объектах из реестров в существующей практике являются редкими, обращает внимание госпожа Петрова. «Чтобы выиграть спор, истцу необходимо доказать либо то, что водного объекта фактически нет на земельном участке, либо то, что этот объект не является водным объектом, как таковой понимает закон. Поэтому, если в материалах дела на данный момент нет очевидных доказательств этого факта, то высока вероятность, что будет назначена судебная экспертиза»,— прогнозирует госпожа Петрова.

В пресс-службе Невского экологического оператора говорят, что оператор не ищет другие площадки под размещение КПО, пока идет судебный процесс. «Данный объект включен в Схему территориального планирования Ленинградской области в части обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. В связи с этим АО "Невский экологический оператор" не рассматривало альтернативные варианты»,— сообщили в НЭО.

Александра Тен