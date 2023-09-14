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Коммерсантъ FM
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«ЛавкаЛавка» меняет прописку

Фермерский бренд перешел новым владельцам

У бренда «ЛавкаЛавка», под которым развивались магазины фермерских продуктов, появился новый владелец. Марку зарегистрировала структура, связанная с дистрибутором продуктов питания «Нелт-Ритейл», который развивает под этим названием онлайн-магазин с сырами, колбасами и готовой едой. Известный бренд может помочь проекту, но рынок фермерской продукции стал крайне конкурентным, предупреждают эксперты.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Принадлежащее гражданину Литвы Эдуардасу Левинасу ООО «Биомекс» 1 сентября зарегистрировало товарный знак «ЛавкаЛавка» и подало заявку на регистрацию бренда LavkaLavka, следует из данных Роспатента и ЕГРЮЛ. Под этим названием уже работает интернет-магазин молочной продукции, колбас и готовой еды. Площадка принадлежит ООО «Нелт-Ритейл», которое занимается дистрибуцией молочной продукции литовской «Сваля», немецкой Meggle и т.д., а также выпускает молочные продукты в Калужской области. «Нелт-Ритейл» принадлежит Кириллу Сычеву, который владел долей в «Биомекс». А господину Левинасу принадлежат товарные знаки Nelt, Schonfeld, Boticello, под которыми выпускается продукция «Нелт-Ритейла». В компании комментарий не предоставили.

В 2009–2018 годах онлайн-площадку по продаже фермерских продуктов, сеть магазинов и ресторанов под брендом LavkaLavka развивал Борис Акимов с партнерами. На пике в 2017 году LavkaLavka объединяла семь магазинов в основном в Москве, но в 2018 году компания столкнулась с финансовыми проблемами, закрыла большую часть точек и получила многочисленные иски от подрядчиков и поставщиков, писал Forbes. Оставшиеся три магазина перешли совладельцам Дмитрию Немировскому и Павлу Гриншпуну, которые перезапустили проект под брендом «Влавке», сейчас объединяющий две точки. Борис Акимов не ответил “Ъ”, а представитель «Влавке» сказал, что к бренду «ЛавкаЛавка» там отношения не имеют.

Новый онлайн-магазин LavkaLavka, сказано на сайте площадки, также объединяет локальных производителей и фермеров. Среди поставщиков называются «Сырная жизнь», КМК «Надеждинский», «Сырная губерния». Молочная и мясная продукция под брендом LavkaLavka также продается на Ozon, в магазинах сетей «Твой дом», Selgros.

Товарный знак «LavkaLavka Поддержи местного фермера», по данным Роспатента, еще принадлежит ООО «ЛавкаЛавка», основные владельцы которого — Борис Акимов, Дмитрий Немировский и Александр Михайлов. Срок действия права на знак продлен до 2031 года, хотя сама компания «ЛавкаЛавка» с июля 2023 года находится в стадии ликвидации. Гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина отмечает, что зарегистрированный «Биомекс» товарный знак пересекается с «LavkaLavka Поддержи местного фермера» только по 35-му классу товаров и услуг (реклама, управление бизнесом и пр.), и виды услуг у двух брендов несколько отличаются. Товарный знак компании «ЛавкаЛавка» Бориса Акимова и партнеров также может быть аннулирован в связи с прекращением деятельности правообладателя, добавляют в «Онлайн Патенте».

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что использование известного, пусть и немного подзабытого, товарного знака «ЛавкаЛавка» новыми владельцами только поможет в развитии онлайн-магазина. Тем более, добавляет эксперт, бренд при использовании не испортил репутацию, а для новых покупателей площадки название легко запомнится.

Но сейчас на рынке, на котором работала LavkaLavka, значительно повысилась конкуренция, и на прежний успех новые владельцы уже не могут рассчитывать, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В онлайне и в рознице, по его словам, есть сильные игроки с широкой представленностью свежей фермерской продукции, включая, например, «ВкусВилл», «Деликатеска», «Калина-Малина». А продавать продукты длительного хранения фермерам выгоднее на маркетплейсах, добавляет эксперт.

По оценкам Россельхозбанка, по итогам 2023 года оборот российского рынка онлайн-продаж продуктов питания превысит 700 млрд руб., из которых 50 млрд руб. могут составить заказы на фермерскую продукцию.

Полина Гриценко

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