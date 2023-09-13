Володарского жилищника обвинили в незаконном предпринимательстве

Володарский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора МУП ЖКХ «Ильиногорское» Евгения Шаманина. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как было установлено в ходе предварительного расследования, экс-директор муниципального предприятия, не имея соответствующей лицензии, предоставлял жителям района коммунальные услуги по водо- и теплоснабжению. В результате поставок воды и теплоэнергии предприятием был незаконно получен доход на сумму более 11 млн руб, предполагает следствие.

Коммунальное предприятие Ильиногорска в 2021 году вошло в первичную процедуру банкротства, но этим летом по мировому соглашению с кредиторами МУП договорилось погасить долги на сумму 28,6 млн руб. При этом более половины требований за должника обязался уплатить задолжавший ему региональный оператор НОКК. Поэтому пока кредиторы «Ильиногорского» настроены на хороший исход с прекращением процедуры банкротства МУПа.

Иван Сергеев