МИД РФ выразил демарш Баку из-за слов о незаконности выборов в новых регионах

Министерство иностранных дел России после заявления представителей МИД Азербайджана о непризнании выборов в новых регионах РФ по дипломатическим каналам выразило демарш Баку. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«По дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все, что думаем по этому поводу»,— сообщила госпожа Захарова в ходе брифинга для журналистов. Был ли вызван в МИД РФ азербайджанский посол, она не уточнила.

По ее словам, в российском МИДе «исходят из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики».

9 сентября азербайджанский МИД сделал официальное заявление, в котором сообщил, что Баку не признает выборы в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях) и считает голосование на этих территориях «незаконным и нелегитимным». Ведомство назвало проведенные в новых регионах выборы «не имеющими юридической силы», а сами подконтрольные РФ территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — «международно признанной территорией Украины».

С 9 по 11 сентября в четырех новых российских регионах проводились региональные и муниципальные выборы. В ДНР и ЛНР избиратели выбрали новый состав Народных советов республик, а в Херсонской и Запорожской областях впервые были сформированы Законодательные собрания.

Александр Кислов