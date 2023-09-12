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Коммерсантъ FM
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Замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая не пустили в Данию

Дания отказала во въезде заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю, который хотел посетить региональное совещание Всемирной организации здравоохранения, проходящее в Копенгагене с 12 по 14 сентября, сообщила пресс-служба посольства РФ в Дании.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«12–14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание Всемирной организации здравоохранения. Предполагалось участие в этом мероприятии статс-секретаря—заместителя министра здравоохранения О. О. Салагая. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию. <...> Посольство будет добиваться от датских властей объяснений и извинений по поводу произошедшего инцидента»,— говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве заявили, что Дания нарушила обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятие официального представителя страны—участницы ВОЗ.

Эрдни Кагалтынов

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