Новые бренды заняли щиты

Новые бренды и строительные проекты стали драйверами для рекламного рынка Екатеринбурга. За первое полугодие 2023 года он вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его объем превысил 1,3 млрд руб. Наибольшим спросом среди рекламодателей Урала пользуется наружная реклама. По прогнозам участников рынка, в четвертом квартале вырастет спрос на телерекламу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал), объемы рекламного рынка Екатеринбурга за первое полугодие 2023 года выросли на 37% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 1,3 млрд руб.

По объему рекламных вложений Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В целом по России прирост рекламного рынка за январь — июнь 2023 года составил 27%, его объем оценивается в 315 млрд руб.

Как отметила руководитель направления медийной рекламы BeBrandPeople Екатерина Шорох, ключевым фактором прироста объемов рекламного рынка стал эффект низкой базы 2022 года. «Главной движущей силой стали: появление новых брендов, развитие различных собственных торговых марок, ребрендинг компаний и их объединение для дальнейшего сотрудничества. Чтобы привлечь к себе внимание, новые игроки вынуждены больше вкладывать в рекламу»,— пояснила госпожа Шорох. По ее словам, немаловажным фактором увеличения объемов рекламного рынка стал рост цен на инвентарь.

По словам руководителя агентства 19agency84 Екатерины Марковой, новых брендов больше всего в таких нишах, как FMCG (товары повседневного спроса), fashion, стартапы для B2B.

«Не прекращают активное продвижение девелоперы — и не будут прекращать, как минимум пока действуют льготные ипотечные программы»,— добавила госпожа Маркова.

«Виден заметный поток обращений в региональные агентства со стороны федеральных заказчиков. В местных агентствах другое ценообразование, при этом они не уступают в качестве московским. Локальные команды обладают исключительными компетенциями, креатив и дизайн активно прогрессируют»,— пояснил на пресс-конференции директор АКАР Урал, директор «Штольцман и Кац» Василий Рубан. Он добавил, что из-за значительной части импортозамещения многие бренды создают новые продукты на замену ушедшим.

Как следует из исследования АКАР Урал, с июня 2022 года по май 2023 года самым большим спросом среди рекламодателей пользовалась статичная наружная реклама (out-of-home). Ее популярность составила 27% среди других каналов распространения рекламы. На втором и третьем месте — эфирное телевидение (26%) и медийная реклама в интернете (18%).

Согласно опросу рекламодателей, во втором полугодии они планируют увеличить долю использования эфирного телевидения до 32%, а интернет-медиа — до 21%. Количество наружной рекламы, по прогнозам участников рынка, может снизиться до 22%.

«Мы видим, что в планах рекламодателей использовать в первую очередь телевидение. Это продиктовано, скорее всего, преддверием наиболее активного четвертого квартала, когда традиционно вырастают охваты на ТВ и уменьшается доля наружной рекламы банально из-за сокращения светлого времени суток»,— заявил директор медийного агентства AMG Сергей Балакирев.

В рекламной группе «Арифметика» пояснили, что сокращение наружной рекламы продиктовано дефицитом статичных поверхностей. «Вновь после долгого перерыва вернулись годовые бронирования, клиенты хотят гарантированно иметь хорошие места»,— подчеркнула управляющий партнер рекламного агентства «Арифметика» Татьяна Курилович.

Анастасия Таначева