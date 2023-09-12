«Спецавтохозяйство Уфы» арендует мусоровозы с водителями за 88,9 млн рублей

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы на аукционе 2 октября выберет компанию для предоставления в аренду мусоровозов с водителями, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 88,95 млн руб., он будет оплачен из собственных средств предприятия.

Срок исполнения контракта — до конца 2024 года. Всего требуется 17 машин, в том числе 12 МАЗов и пять КАМАЗов. За весь срок действия аренды планируется перевезти 30 тыс. т отходов.

Водители специализированной техники должны использовать необходимые технические средства для фотофиксации мест накопления ТКО до и после погрузки в машины, с отражением данных в системе «ТКО — Башкортостан».

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы (принадлежит администрации Уфы) является региональным оператором по обращению с ТКО в уфимской зоне №1.

Майя Иванова

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