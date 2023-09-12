«В проекте участвуют три фрески школы Рафаэля Санти»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о «Цифровом искусстве», совместном проекте Государственного Эрмитажа и компании «Интеррос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На VIII Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке, обсуждаются также и проблемы экономики культуры и искусства.

Только что Государственный Эрмитаж и компания «Интеррос» объявили о запуске проекта «Цифровое искусство». Этот проект полностью, и это особенно важно, базируется на «белых» и исключительно отечественных технологиях.

Направлен он на использование достижений блокчейн-технологий для реставрации и продвижения предметов культурного наследия нашей страны пока из Эрмитажного собрания, далее из других музеев.

В чем суть — создаются и выпускаются в свободное обращение цифровые финансовые активы (ЦФА) в формате невозвратных токенов (аббревиатура NFT многим более знакома и привычна), в которых, в первую очередь, будет отражен процесс реставрации произведений искусства.

Владельцы токенов жертвуют средства на реставрацию работ и при этом становятся обладателями оцифрованных прав на художественный продукт, созданный в процессе этой самой реставрации. Кроме того, они приобретают статус членов нового эрмитажного «Клуба цифровых меценатов».

Сразу скажу, что я поддался на уговоры друзей и включился в эту программу (правда, семья узнает об этом из эфира “Ъ FM”).

В проекте, представленном во Владивостоке, участвуют три фрески школы Рафаэля Санти из эрмитажной коллекции: «Венера, вынимающая занозу», «Венера и Адонис» и «Венера и Амур на дельфинах». Из всего разнообразия Венер я выбрал, а нет, сейчас не скажу какую. Можете пока поугадывать… А потом я вам эту тайну раскрою.

Надеюсь, в рамках моих новых прав я смогу показать вам на сайте “Ъ FM” свою частицу фрески и вообще буду рассказывать о том, как проходит владение токеном, и сам разберусь, наконец, в чем глубинный смысл обладания невозвратными токенами в столь маргинальной для большого бизнеса сфере, как искусство. И, конечно, поделюсь с вами этими новыми знаниями.