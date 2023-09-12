Путин: мы обязательно должны сохранить душу России

Президент Владимир Путин завершил свое выступление в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) словами о необходимости развивать страну, сохранив ее душу. Так он ответил на вопрос модератора, какой у страны образ будущего.

«Ученые занимаются своими разработками, промышленники работают в сфере материального производства, в сельском хозяйстве <...>, деятели культуры создают образы для того, чтобы поддержать наши ценности. Это все должно воплотиться в том, что страна наша — в том числе в сфере безопасности и обороны — должна быть самодостаточной»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

По словам Владимира Путина, самодостаточность «не означает изоляции страны» — делать страну «еще более сильной» необходимо в сотрудничестве с партнерами и друзьями. При этом, уточнил президент, наше будущее зависит от нас самих и «мы обязательно должны сохранить душу России».

Он также добавил, что оппоненты России фактически объявили стране блокаду в виде санкций и рассчитывали, что она отступится и сдастся.

Ранее на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин заявил, что, по разным подсчетам, Россию покинули 160-170 деятелей культуры. По его словам, это лучше, чем если бы они «капали на мозги» и «продвигали нетрадиционные ценности» внутри страны.

Петр Бузлаев