Президент ООО «Управляющая компания „Южуралзолото группа компаний“» Константин Струков награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

В документе говорится, что господин Струков получает награду «за большой личный вклад в развитие горнодобывающей отрасли и активную законотворческую и общественную деятельность.

Константин Струков родился в 1958 году в Оренбургской области. В 1980 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И. Носова по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». Владеет компанией «Южуралзолото». Занимает 2133 место в списке 2540 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. Состояние Константина Струкова составители рейтинга 2023 года оценивали в $1,3 млрд. С 2020 года владелец ЮГК является депутатом Законодательного собрания Челябинской области. В последнем созыве занимает посты вице-спикера и председателя комитета по экологии и природопользованию.

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