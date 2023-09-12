Хуснуллин: на расширение автокоридора «Россия» до Владивостока надо 500 млрд руб.

На развитие транспортного коридора «Россия» до Владивостока, включающее его ремонт и расширение пропускной способности, понадобится 500 млрд руб. до 2030 года. Об этом заявил на полях ВЭФ вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, что эти средства уже предусмотрены в бюджете.

«У нас по факту трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока она существующая. Мы сейчас занимаемся ее реконструкцией, расширением. У нас есть первая часть — это обходы городов, потому что когда транспорт заходит в города, жителям создаются неудобства и транспорт сильно теряет скорость прохождения городов»,— уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

В рамках этой работы, по словам господина Хуснуллина, в 2024 году планируется построить автодорожный обход Кемерово. Он добавил, что трассу от Санкт-Петербурга до Владивостока «улучшают этапами». «Через обходы городов, через расширение существующих трасс: где-то две полосы — мы делаем четыре, а где четыре — мы делаем шесть-восемь полос, как, например, подход к Екатеринбургу», сказал вице-премьер.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко говорил, что транспортный коридор «Россия», предполагающий к 2030 году проезд от Санкт-Петербурга до Владивостока, пройдет через Новосибирск, Иркутск и Читу. В коридор входят трассы М-11 от Санкт-Петербурга до Москвы, подмосковный ЦКАД, а также М-12 Москва—Казань. Кроме того, в рамках проекта предполагается реконструкция существующих автодорог.

Лаура Кеффер