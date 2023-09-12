1,26 процента составила продовольственная инфляция с очисткой от влияния сезонных факторов в августе (месяц к месяцу), следует из материалов Банка России. Быстрее всего росли «очищенные» цены на алкоголь (4,15%), мясо (2,4%), сахар (1,64%) и яйца (1,48%). Показатель превысил рост цен на промтовары (1,12%), которые толкали вверх топливо (рост на 2,56%), автомобили (1,7%) и бытовая техника (1,35%). Цены же на услуги с устраненной сезонностью падали (минус 0,38%) — заметнее всего снижались цены на экскурсии (на 8%). Итоговый «очищенный» рост потребцен в измерении месяц к месяцу в августе, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 12%, впрочем, замедлился до 0,75% после разгона до 0,96% в июле.

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