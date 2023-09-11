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Коммерсантъ FM
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Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 2862

Еще 200 погибших нашли при разборе завалов зданий, обрушившихся при землетрясении в Марокко. Число жертв выросло до 2862 человек. Несколько часов назад сообщалось о 2681 погибших. Обновленную статистику приводит агентство AFP. Еще 2501 человек получили ранения.

К поискам жертв подключились спасатели из Испании, Великобритании и Катара. Землетрясение разрушило многие здания в исторической части Марракеша, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Повреждения получила возведенная в XII веке мечеть Тинмель.

Землетрясение произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Его магнитуда составила 6,9. Очаг был в 80 км от Марракеша на глубине 10 км. За землетрясением последовали несколько афтершоков магнитудой от 3,3 до 4,8. Глава отдела национального геофизического института Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за прошедшие сто лет.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Последствия землетрясения в Марокко

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: AP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Разрушения от землетрясения

Разрушения от землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Разрушенный жилой дом

Разрушенный жилой дом

Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 1 тыс. 300 человек, еще более 1 тыс. получили ранения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: AP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Разрушения от землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Марокканские спасатели убирают камни, упавшие на дорогу во время землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Травмированный в результате землетрясения местный житель

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Разрушенный жилой дом

Фото: Reuters / Ahmed El Jechtimi

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Поврежденная мечеть в историческом центре Марракеша

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Спасатели пытаются добраться до жителей в завалах

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Местные жители молятся за людей, погибших в результате землетрясения

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

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