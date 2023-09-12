«Капри» завоевывает нишу

В Тосненском районе Ленобласти открылся завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, способный после выхода на проектную мощность занять 20–25% отечественного рынка полуприцепов для нужд нефтегазовой отрасли. Объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей. Эксперты оценивают возможности компании чуть ниже: в 17–18% рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда принималось решение о строительстве нового предприятия, емкость отечественного рынка полуприцепов для перевозки нефтепродуктов оценивалась в 2 тыс. единиц с перспективой роста до 4 тыс. Однако из-за текущей ситуации планы пришлось скорректировать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Когда принималось решение о строительстве нового предприятия, емкость отечественного рынка полуприцепов для перевозки нефтепродуктов оценивалась в 2 тыс. единиц с перспективой роста до 4 тыс. Однако из-за текущей ситуации планы пришлось скорректировать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «Компания автоприцепов» (корпоративное сокращение — «Капри», актив АО «Спецнефтетранс») накануне ввело в эксплуатацию на площадке индустриального парка «М10» в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и технических жидкостей.

Как рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор АО «Спецнефтетранс» (СНТ) Роберт Габдуллин, когда принималось решение о строительстве нового предприятия, емкость отечественного рынка полуприцепов для перевозки нефтепродуктов оценивалась в 2 тыс. единиц с перспективой роста до 4 тыс. Однако эти надежды не оправдались: на рынке после введения санкций появился дефицит тягачей, а покупательский потенциал рынка остался прежним. В результате после выхода на проектную мощность в 500 единиц в год «Капри» может увеличить долю рынка с нынешних 6–7 до 20–25%. В ближайшее время предприятие планирует выпускать около 20 полуприцепов в месяц, объем выпуска в дальнейшем будет зависеть от рыночной конъюнктуры, отметил глава «Спецнефтетранса». В СНТ также уточнили, что производственный план «Капри» на 2023 год составляет 223 единицы, в прошлом году на старой производственной площадке выпущено около 140 полуприцепов. Господин Габдуллин также подчеркнул, что изначально в проекте была учтена и возможность расширения: можно установить вторую производственную линию. Однако одной из насущных проблем для «Капри» является дефицит квалифицированной рабочей силы.

История предприятия началась в 1993 году, когда в ТОО «КП "Техавтотранссервис"» создали участок по разработке и изготовлению полуприцепов-цистерн для перевозки топлива, в 1997 году выделившийся в отдельное юридическое лицо — ЗАО «Компания автоприцепов». В конце 2016 года предприятие приобретает «Спецнефтетранс» — компания, созданная на базе транспортных подразделений ОАО «Лукойл». В 2019 году на XVIII Российском инвестиционном форуме было подписано соглашение о строительстве нового завода «Капри» (до его ввода в строй компания выпускала полуприцепы в Павлово Кировского района Ленобласти), в 2020 году началось строительство нового предприятия. В декабре 2021 года компания меняет правовую форму организации с ЗАО на АО. Первоначально объем инвестиций оценивался в 1 млрд рублей. Как уточнил для «Ъ-СПб» директор АО «Капри» Андрей Жигало, окончательный объем инвестиций в создание завода составил 1,2 млрд рублей.

АО «Спецнефтетранс» зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал — 1 млн рублей. Выручка в 2022 году выросла по сравнению с показателем за 2021 год на 57%, до 900,4 млн рублей, чистая прибыль — на 34%, до 4,3 млрд рублей (за счет участия в доходах других организаций), активы увеличились на 42%, до 10 млрд. В предшествующем году выручка упала по сравнению с показателем за 2020 год на 64%, до 573,9 млн рублей, чистая прибыль выросла на 108%, до 3,2 млрд.

Завод состоит из производственного комплекса площадью около 7 тыс. кв. м и административно-бытового здания площадью 900 кв. м, количество персонала — 115 человек. Предприятие будет выпускать стальные и алюминиевые полуприцепы-цистерны для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, автоцистерны для перевозки бензина и дизтоплива, авиационные топливозаправщики. Основными потребителями продукции являются внешние заказчики, на долю собственника предприятия — «Спецнефтетранса» — придется менее 10% от общего объема выпускаемой продукции.

Учитывая изменения курса рубля, рост логистических издержек и подорожание оборудования, объем инвестиций в аналогичные производственные мощности при закладке сейчас составил бы 4–4,5 млрд рублей, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Компания попала в очень хороший тайминг: по перевозкам нефтеналивных грузов очень высока потребность в новом парке и железнодорожных, и автомобильных цистерн. Что касается доли рынка, то с учетом импортных поставок, по нашим оценкам, реально выйти на 17–18%»,— сказал эксперт.

Вячеслав Калашников